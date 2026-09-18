«Мужчинам нравится спать с молодыми»: Сябитова оценила отношения 20-летней музы Киркорова с 50-летним олигархом

Еще в августе Валентина Алексеева, обладательница титулов «Мисс Россия» и «Мисс БРИКС», намекнула, что ее сердце не свободно. А накануне девушка, которую называет своей музой сам поп-король Филипп Киркоров, рассекретила имя своего возлюбленного — им оказался 50‑летний бизнесмен из Челябинска Илья Мительман.
Кто такой Илья Мительман
Мительман — генеральный директор кондитерской фабрики и учредитель 18 организаций, общая выручка которых достигает 2,7 миллиарда рублей. В прошлом мужчина был женат, у него двое детей. Кроме того, в светской хронике Илье приписывали отношения с Жанной Фриске и Марией Кожевниковой.
Разница в возрасте между Валентиной и Ильей составляет 30 лет: 20‑летней красавице только предстоит строить карьеру, а ее 5-летний избранник уже давно состоялся в бизнесе.
Мнение Розы Сябитовой
Громкую пару прокомментировала Роза Сябитова — главная сваха страны и ведущая шоу «Давай поженимся!». Она не скрывает, что подобные союзы для нее не являются чем‑то неожиданным, и объясняет природу таких отношений через систему договоренностей.
По словам Сябитовой, от подобных мезальянсов выигрывают оба партнера.
«Люди договариваются: с одной стороны — богатство, с другой — молодость и красота. Равноценный обмен. Брак держится до тех пор, пока держатся эти договоренности, пока есть смысл их соблюдать. А сколько это будет продолжаться — зависит от самих людей. Универсального сценария для таких отношений нет. Девушке нечего инвестировать, кроме молодости и красоты. Мужчина покупает эту красоту. Мужчинам нравится спать с молодыми и красивыми. Ну и отлично», — заявила звезда Первого канала.
Валентина Алексеева и ее бойфренд. Фото: соцсети
Телесваха подчеркнула, что такие союзы существуют ровно до тех пор, пока обе стороны считают условия сотрудничества приемлемыми. При этом Сябитова не видит в этом ничего предосудительного: по ее мнению, подобные модели партнерства существовали всегда, и в них нет ничего принципиально нового.
По материалам VOICE
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