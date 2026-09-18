«Мужчинам нравится спать с молодыми»: Сябитова оценила отношения 20-летней музы Киркорова с 50-летним олигархом

Еще в августе Валентина Алексеева, обладательница титулов «Мисс Россия» и «Мисс БРИКС», намекнула, что ее сердце не свободно. А накануне девушка, которую называет своей музой сам поп-король Филипп Киркоров, рассекретила имя своего возлюбленного — им оказался 50‑летний бизнесмен из Челябинска Илья Мительман.

Кто такой Илья Мительман

Мительман — генеральный директор кондитерской фабрики и учредитель 18 организаций, общая выручка которых достигает 2,7 миллиарда рублей. В прошлом мужчина был женат, у него двое детей. Кроме того, в светской хронике Илье приписывали отношения с Жанной Фриске и Марией Кожевниковой.

Разница в возрасте между Валентиной и Ильей составляет 30 лет: 20‑летней красавице только предстоит строить карьеру, а ее 5-летний избранник уже давно состоялся в бизнесе.

Мнение Розы Сябитовой

Громкую пару прокомментировала Роза Сябитова — главная сваха страны и ведущая шоу «Давай поженимся!». Она не скрывает, что подобные союзы для нее не являются чем‑то неожиданным, и объясняет природу таких отношений через систему договоренностей.

По словам Сябитовой, от подобных мезальянсов выигрывают оба партнера.