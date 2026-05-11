Муж Виктории Дайнеко захотел кинуть чайником в Леонида Слуцкого, назвавшего его подкаблучником

В пятом выпуске шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ Леонид Слуцкий и Олег Яровинский покинули стартовое испытание последними. Причиной этого стали действия команды «Желтых».

Почему Леонид Слуцкий назвал Беркели Овезова подкаблучником

Виктория Дайнеко убедила своего мужа специально ответить неправильно на вопрос викторины, чтобы передать ход «Оранжевым» и обогнать их. Футбольный тренер назвал такой поступок пары «неспортивным» и даже «позорным».

«Нас всегда с Олегом расстраивает, если в семье девушка верховодит, причем таким бесцеремонным способом. Беркели — подкаблучник, — высказался Леонид.

Услышавшая такие слова в адрес супруга Виктория сразу же выразила протест. Мол, какое тренер имеет право оскорблять людей.

Как на это оскорбление отреагировала звездная пара

«Я не считаю, что слово «Подкаблучник» является оскорблением», - сказал Леонид Слуцкий.

«Но в ваших устах это звучало как уничижительное выражение», - парировала Виктория.

«Мне хочется кинуть в вас чайником. В обычной жизни мы бы с вами по-другому разговаривали», - заявил Беркели Овезов.

«Я очень испугался. Поджилки трясутся. И думаю, что сейчас покину проект», - с иронией высказался футбольный тренер.

На защиту мужа снова ринулась Виктория Дайнеко. Она заявила, что участники благодаря Слуцкому 24 на 7 живут в троллинге. Певица отметила, что ей неприятно слушать, как тренер унижает других людей.

В частности, он назвал Артема Качера брутальным тупиком, а его напарника – Мишу Марвина – рефлексирующим ботаном.

