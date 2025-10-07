Муж подарил Аните Цой машину цвета орхидей редкого сорта "ванда"
Анита Цой. Фото: Global Look Press
Певица Анита Цой и ее муж Сергей Цой отметили 35-ю годовщину свадьбы. Пара устроила торжество в своем доме, оформив все в коралловых тонах. Анита Цой рассказала, что подарков было так много, что они заняли целую комнату.
Что подарили Аните Цой на годовщину свадьбы
По словам Аниты Цой, многочисленные гости были щедры на дары. Среди презентов икона, палантины, сервизы, наборы косметики, меховые шапки, сабо-кроксы, подарочные сертификаты в магазины. Особенный подарок Аните Цой преподнес супруг.
"Символом нашей многолетней любви и дружбы уже много лет являются орхидеи редкого сорта "ванда", которые растут в тропических лесах Юго-Восточной Азии, Индонезии и Австралии. Поэтому любимый супруг подарил мне целое дерево из этой редкой фиолетово-синей красоты. И еще — машину такого же цвета", — цитирует Аниту Цой MK.RU.
Свекровь Аниты Цой преподнесла невестке ювелирное украшение. Оно старинное. И передается в семье от поколения к поколению.
Анита Цой и ее муж Сергей Цой. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Анита Цой уже не раз рассказывала о своей любви к редким орхидеям сорта "ванда". Муж певицы дарит ей их по разным поводам. В канун 8 Марта он ищет их по всей Москве.
Анита Цой трепетно относится к своей семье. Она с успехом совмещает карьеру в шоу-бизнесе и заботы о своих родных. Поклонники прекрасно знают, что Анита обожает готовить сама, делает заготовки на зиму и балует близких.