Муж подарил Аните Цой машину цвета орхидей редкого сорта «ванда»

Анита Цой и любовь к орхидеям

Анита Цой уже не раз рассказывала о своей любви к редким орхидеям сорта "ванда". Муж певицы дарит ей их по разным поводам. В канун 8 Марта он ищет их по всей Москве.

Анита Цой трепетно относится к своей семье. Она с успехом совмещает карьеру в шоу-бизнесе и заботы о своих родных. Поклонники прекрасно знают, что Анита обожает готовить сама, делает заготовки на зиму и балует близких.

А еще Анита Цой — заправская огородница. В ее саду растут 26 видов овощей, фруктов и ягод.

