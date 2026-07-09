Муж Маши Распутиной о пенсии певицы: «Сначала сказали, что вообще не положено»

Исполнительница хита «Живи, страна» подала необходимые документы только несколько месяцев назад. Сумма, которую начислили артистке, оказалась неожиданно скромной.

Об этом в беседе с корреспондентами «МК» рассказал супруг звезды Виктор Захаров.

По словам Захарова, документы на пенсию пришлось оформлять случайно. Когда пара официально узаконила отношения в прошлом году, бизнесмен отправился в МФЦ менять паспорт жены. Сотрудница центра поинтересовалась, почему у Распутиной не оформлена пенсия, хотя возраст позволяет.

«Я принес необходимые документы, мы все оформили. В результате спустя время из Пенсионного фонда приходит бумага, что пенсия Марии не положена вообще», — рассказал Виктор Евстафьевич.

После этого муж певицы отправился в отделение Пенсионного фонда в подмосковном Одинцово, чтобы разобраться в ситуации.

Там ему пояснили, что произошла ошибка, и выплаты все же будут начислены. Однако когда пришло уведомление о размере пенсии, супруг Распутиной пришел в недоумение.

«Знаете, в каком размере? Восемь тысяч рублей! А ведь она 37 лет выступает на большой сцене, объехав несколько раз всю Россию с концертами вдоль и поперек», — возмутился Захаров.

Стоит отметить, что Распутина, которой в мае 2025 года исполнилось 61 год, ранее с иронией высказывалась о пенсионных выплатах. В интервью певица признавалась, что не видит смысла в маленькой пенсии и хотела бы получать от государства не менее 500 тысяч рублей, а лучше — миллион.

Прибавку в 30 тысяч рублей за звания народной или заслуженной артистки Распутина не получает, так как этих регалий у нее нет.

Напомним, Маша Распутина (настоящее имя — Алла Агеева) родилась 13 мая 1964 года в Кемеровской области. За свою карьеру она записала множество хитов, среди которых «Играй, музыкант», «Я родилась в Сибири», «Отпустите меня в Гималаи» и дуэт с Филиппом Киркоровым «Роза чайная».

Виктор Захаров стал вторым супругом певицы. Пара начала отношения в 1999 году, обвенчалась в церкви, но официально брак зарегистрировала только в сентябре 2025 года, спустя 25 лет совместной жизни.