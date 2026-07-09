Муж Маши Распутиной о пенсии певицы: «Сначала сказали, что вообще не положено»

Певица Маша Распутина. Фото: КП/Борис Кудрявов

Певица Маша Распутина еще несколько лет назад достигла пенсионного возраста, однако оформлять выплаты от государства не торопилась.

Исполнительница хита «Живи, страна» подала необходимые документы только несколько месяцев назад. Сумма, которую начислили артистке, оказалась неожиданно скромной.

Об этом в беседе с корреспондентами «МК» рассказал супруг звезды Виктор Захаров.

По словам Захарова, документы на пенсию пришлось оформлять случайно. Когда пара официально узаконила отношения в прошлом году, бизнесмен отправился в МФЦ менять паспорт жены. Сотрудница центра поинтересовалась, почему у Распутиной не оформлена пенсия, хотя возраст позволяет.

«Я принес необходимые документы, мы все оформили. В результате спустя время из Пенсионного фонда приходит бумага, что пенсия Марии не положена вообще», — рассказал Виктор Евстафьевич.

После этого муж певицы отправился в отделение Пенсионного фонда в подмосковном Одинцово, чтобы разобраться в ситуации.

Там ему пояснили, что произошла ошибка, и выплаты все же будут начислены. Однако когда пришло уведомление о размере пенсии, супруг Распутиной пришел в недоумение.

«Знаете, в каком размере? Восемь тысяч рублей! А ведь она 37 лет выступает на большой сцене, объехав несколько раз всю Россию с концертами вдоль и поперек», — возмутился Захаров.

Стоит отметить, что Распутина, которой в мае 2025 года исполнилось 61 год, ранее с иронией высказывалась о пенсионных выплатах. В интервью певица признавалась, что не видит смысла в маленькой пенсии и хотела бы получать от государства не менее 500 тысяч рублей, а лучше — миллион.

Прибавку в 30 тысяч рублей за звания народной или заслуженной артистки Распутина не получает, так как этих регалий у нее нет.

Напомним, Маша Распутина (настоящее имя — Алла Агеева) родилась 13 мая 1964 года в Кемеровской области. За свою карьеру она записала множество хитов, среди которых «Играй, музыкант», «Я родилась в Сибири», «Отпустите меня в Гималаи» и дуэт с Филиппом Киркоровым «Роза чайная».

Виктор Захаров стал вторым супругом певицы. Пара начала отношения в 1999 году, обвенчалась в церкви, но официально брак зарегистрировала только в сентябре 2025 года, спустя 25 лет совместной жизни.

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