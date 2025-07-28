Муж Кудрявцевой не считает себя альфонсом: "Вы, убогие, я отыграл в хоккей 30 лет"

37-летний муж Леры Кудрявцевой не оставил без внимания слова хейтеров о том, что он бездельник и альфонс. Хоккеист Игорь Макаров заверив, что отдал спорту 30 лет. И за эти годы успел нажить целое состояние. У хоккеиста есть свое имущество. И ни у кого на шее он не сидит.

Общественность полагала, что кормилицей в семье стала Кудрявцева. Она то и дело блистает на ТВ. А вот карьеру Игоря Макарова едва ли можно назвать успешной. По крайней мере сейчас. Но былые заслуги в спорте помогли молодому человеку обеспечить себе безбедное существование.

"Очень много убогих людей пишут разные комментарии! И то, что я бездельник. Ребята, я отыграл в хоккей 30 лет, заработал на два дома и три квартиры... А вы, убогие, идите варите борщ на трехметровой кухне!" — заявил Макаров.

Ранее мы писали, что хоккеист публично унизил Кудрявцеву. Он обругал жену нецензурной лексикой, а затем посоветовал ей заткнуться и уняться. Макарова расстроили слова Леры об его алкоголизме. Телеведущая устала лечить мужа от пьянства и выводить его из запоев. Игорь уже лежал в рехабе и даже проходил кодировку, но лечение результатов не дало.