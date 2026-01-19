«Мусорный» бизнес и два брака: куда пропал Влад Сташевский и чем занимается сейчас

Он почти не появляется на телеэкранах, но его история по-прежнему интересна. В свои 51 год Сташевский держит себя в отличной форме. Времена, когда его называли главным красавцем эстрады, прошли, но он все еще выглядит молодо и подтянуто.

Певец много лет занимается карате, что помогает ему не набирать вес. Он также любит экстремалку — например, прыжки с парашютом. В шоу "Маска" его даже нарядили в костюм Водяного с огромными мускулами, что стало шуткой на тему его спортивного вида.

От покорителя сердец к семьянину

В середине 90-х вокруг его имени ходили легенды о сотнях покоренных девушек, что, по слухам, было пиар-ходом его продюсера. В 1997 году он впервые женился на Ольге Алешиной, и у них родился сын Даниил. Но брак распался через пять лет.

Сам Сташевский позже признавался, что тогда был не готов к семейной жизни, предпочитая концертам тусовки. После развода он почти десять лет не общался с сыном, но позже им удалось восстановить отношения.

"Да, я рыдал при встрече. Это были слезы счастья", — вспоминал певец.

Второй брак, дети и пудель

С 2006 года Влад женат на Ирине Мигули, дочери известного композитора Владимира Мигули. У пары есть сын Тимофей. Теперь Сташевский выглядит как примерный семьянин, в доме у них даже живет пудель, фото которого он иногда выкладывает.

"Мусорный" бизнес вместо хит-парадов

Активная певческая карьера Сташевского сошла на нет в середине 2000-х. Последние годы он был связан с бизнесом по переработке отходов. Он имел долю в компании "ВОЛНА-М", которая занималась обработкой металлолома и очисткой вод. Фирма, по данным СМИ, прекратила работу в 2017 году.

Чем зарабатывает сейчас: корпоративы и ретро-концерты

Как и многие коллеги по эпохе, Сташевский сейчас зарабатывает на ностальгии. Он поет на сборных ретро-концертах и частных корпоративах.

Его супруга Ирина, которая работает у него директором, раскрыла, что его гонорар за получасовое выступление может доходить до 400 тысяч рублей.

Отношения с прессой и редкие появления

Сташевский почти не общается с журналистами, говоря, что за долгие годы встретил лишь несколько по-настоящему честных. При этом он не прочь иногда появиться на публике в необычном амплуа — например, сыграв самого себя в комедии "Бабоньки" или участвуя в спектакле.