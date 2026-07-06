Муцениеце честно показала жизнь в Латвии: «Стираю носки в тазике»

В местной деревне звезда активно проводит время и занимается не только отдыхом, но и физическим трудом, а также спортом.

По словам Муцениеце, даже в отпуске она продолжает работать над собой — бегает по лесным тропам, чтобы сбросить лишние килограммы после третьих родов.

«Заниматься спортом в окружении деревьев гораздо легче, чем в городе», — поделилась актриса.

После пробежки она стирала носки в тазике на свежем воздухе — вручную и улыбаясь. Для нее это часть деревенской жизни.

Ранее Агата уже показывала, как гуляет с детьми по торговому центру в Риге. Тогда она пожаловалась, что Мие не хватило выделенных на шоппинг 44 тысяч рублей. Актриса сравнила требования дочери с претензиями наследницы Виктории Бони, которая часто просит у мамы сумки за несколько тысяч евро и элитные украшения.

Позже в интервью она также призналась, что столкнулась с бытовыми сложностями: ей пришлось стирать вручную, потому что стиральная машина сломалась. По ее словам, в латвийской деревне не всегда есть доступ к современной технике, и приходится вспоминать навыки, которые она уже почти забыла.

Однако, как подчеркивает актриса, это не тяготит ее, а наоборот — дает ощущение настоящей жизни без прикрас.

Муцениеце также не уточнила, сколько продлится их поездка, но отметила, что дети с удовольствием проводят время на природе и уже привыкли к местному ритму.