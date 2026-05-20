«Можно прекращать рожать»: беременной Лизе Моряк, ждущей третьего ребенка, дали совет

В соцсетях разгорелся очередной спор вокруг личной жизни звездной пары — Лизы Моряк и Сарика Андреасяна. Актриса, недавно объявившая, что ждет мальчика, не стала молчать в ответ на нападки хейтеров. Лизе посоветовали прекращать рожать каждый год, ведь цель почти достигнута.
Лиза Моряк решительно опровергла подобные суждения. В обращении к мужу в личном блоге она напомнила, что ее дочери появились на свет с разницей почти в два года.
«Вообще‑то я не рожала в 2024. Я рожала в 2023, в 2025, рожу в 2026. Сарик, мне говорят, что можно прекращать рожать каждый год, чтобы я перестала быть твоей рабыней», — высказалась Лиза Моряк в личном блоге.
Сарик Андреасян отреагировал с долей юмора. Режиссер согласился с тем, что ежегодные роды можно заменить на более редкий график — например, раз в два года. При этом он не стал уточнять, какого пола ожидает будущего малыша.
Но поклонники пары уже в курсе, что те на днях провели гендер-пати и сообщили всем, что ждут сына.
Лиза Моряк и Сарик Андреасян с двумя дочками. Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Лиза Моряк и Сарик Андреасян — одна из заметных пар российского шоу‑бизнеса, чей союз сочетает творческую синергию и крепкую семейную связь.
Лиза Моряк (настоящее имя — Елизавета Морякова) — актриса, известная по ролям в фильмах и сериалах, нередко снимающихся при участии студии Сарика Андреасяна. Ее карьера активно развивается: она уверенно заявляет о себе как о разноплановой артистке, способной воплощать сложные и яркие образы.
Лиза — вторая жена Сарика Андреасяна. Пара поженилась в 2022-м году. Уже в феврале 2023-го актриса подарила мужу дочь, которую назвали Элизабет. А 10 мая 2025 года в семье родилась вторая девочка — Шарлиз. Кроме того, у режиссера есть сыновья Марк и Мартин от предыдущего брака.