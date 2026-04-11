"Можете порадоваться за меня": новая избранница Никиты Преснякова сделала признание

Модель Карина Филимонова с недавних пор попала в новостную повестку. Еще бы! Ведь она стала новой избранницей недавно разведенного внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова. Теперь ее жизнь тоже стала интересна для особенно любознательных товарищей.
Неделя, полная событий: отдых и важные достижения
Последние дни жизни Карины оказались насыщенными и разноплановыми. В среду девушка провела время в приятной компании: вместе с 34‑летним возлюбленным и подругами она отправилась в караоке. Вечер получился душевным и подарил заряд положительных эмоций перед грядущими событиями.
Триумф в зале суда: долгожданное решение
Следующий день принес Карине значимое достижение. Уроженка Щекино Тульской области одержала важную победу — успешно завершила судебное разбирательство. Своими эмоциями девушка поделилась с подписчиками:
"В четверг я успешно выиграла суд! Наконец‑то! Можете порадоваться за меня!" — сообщила Филимонова.
К публикации она прикрепила фотографию сына Луки — таким образом Карина дала понять, что судебный процесс был связан с отцом ее ребенка. Это событие стало важной вехой в жизни девушки, ознаменовав завершение сложного периода и открыв дорогу новым возможностям.
Сын Карины Лука. Фото: соцсети
Роман с внуком Пугачевой: как все началось
На прошлой неделе стало известно о романе Никиты Преснякова — сына Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова — с Кариной Филимоновой. Отношения пары получили публичное подтверждение после выхода клипа Никиты: девушка снялась в видео на кавер композиции группы Uma2rman "Ни кола, ни дачки".
В ролике зрители увидели откровенные сцены: Никита страстно целовал Карину в лифте, а затем — гладил ее в постели. Видео вызвало живой отклик у аудитории и привлекло дополнительное внимание к паре.
Карина Филимонова и Никита Пресняков. Фото: соцсети
Никита и Карина уже съехались. На это обстоятельство в своем блоге намекнула сама Карина. Она сообщила, что живет "с двумя строгими парнями", имея в виду сына и избранника.
