"Может умереть внезапно": врачи обнаружили смертельную патологию сердца у внебрачного сына Михаила Евдокимова

В студии программы "Звезды сошлись" на НТВ парень признался, что во время ежегодного медосмотра у него выявили серьезное заболевание сердца.

Данил рассказал, что врачи диагностировали у него гипертрофию левого желудочка — патологическое утолщение стенок сердца. По словам парня, недуг может передаваться по наследству, а ситуацию усугубляют занятия тяжелой атлетикой, от которых он уже отказался.

"Это увеличенные стенки сердца, это передается наследственно, но еще это ухудшается, когда ты занимаешься тяжелой атлетикой. Я занимался раньше, сейчас уже не занимаюсь", — объяснил Белов.

Приглашенный в студию врач-терапевт Мария Беневская прокомментировала диагноз и не стала скрывать опасность. Она подчеркнула, что заболевание может протекать бессимптомно, а первым его проявлением нередко становится внезапная остановка сердца.

"Первое проявление вообще может случиться как внезапная сердечная смерть, человек может умереть от этого, даже не зная, что он болеет. Бывают другие варианты, когда, соблюдая определенные рекомендации, можно прожить счастливую, нормальную жизнь", — отметила Беневская.

По словам самого Данила, исправить ситуацию может только пересадка клапана.

Данил Белов — внебрачный сын Михаила Евдокимова, который погиб в автокатастрофе 7 августа 2005 года. На момент трагедии мальчику не было и года — он родился 11 августа 2004 года, всего за четыре дня до первого дня рождения.

Отец признал сына, сохранились фото, где Евдокимов держит его на руках, но после гибели артиста мать Данила, модель-мулатка Инна Белова, не стала бороться за наследство. В отличие от другой внебрачной дочери Евдокимова — Анастасии, которая через суд получила дом на Рублевке, Данилу от отца досталась лишь игрушечная машинка, подаренная на рождение.

Сейчас Данил живет в Зеленограде с мамой, отчимом и младшим братом Макаром. Он получил образование по специальности "управление персоналом", занимается музыкой, подрабатывает оценщиком автомобилей и мечтает стать предпринимателем. Поклонники отмечают его поразительное внешнее сходство с отцом — та же рыжеватая борода, стать и добрая энергетика.