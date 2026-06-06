«Моя звезда!»: Александр Овечкин публично признался в любви жене Настасье Шубской

Роскошный вечер, наполненный музыкой, модными образами и теплыми поздравлениями, прошел в кругу знаменитостей — Настасия и Александр Овечкины устроили ужин в честь трехлетия косметического бренда Настасии «FANE». Событие стало не просто бизнес‑отчетом, а настоящим светским торжеством, объединившим близких друзей и звездных гостей.

Пара принимала гостей в ресторане Tutto Bene, где атмосфера праздника создавалась благодаря эффектному дефиле от стилиста Дмитрия Винокурова и живому выступлению ARTIK & ASTI. Под зажигательные ритмы артисты гости не сдерживали эмоций — в том числе и сама хозяйка вечера, которая с радостью закружилась в танце.

Несложно было догадаться, кому были посвящены строки песни «Ты мой номер один», которые напевала Настасья, — взгляд ее в этот момент был устремлен на любимого супруга, легендарного хоккеиста Александра Овечкина.

Как сообщает KP.RU, поздравить семью Овечкиных с этой скромной, но важной датой собрался настоящий звездный десант: среди приглашенных были замечены Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Севиль, Павел Деревянко, Алина Буре, баскетболист Андрей Кириленко с супругой, Жасмин, Валерия с Иосифом Пригожиным, Зара, Юлианна Караулова, Любовь Успенская и многие другие знаменитости.

Оказалось, что косметический бренд для волос Настасья создала в партнерстве со своим отцом — успешным бизнесменом Кириллом Юрьевичем Шубским. Александр Овечкин не упустил возможности поблагодарить тестя за поддержку.

«Кирилл Юрьевич, спасибо, что делаете для моей супруги», — поблагодарил он.

Александр также подчеркнул, что Настасья с самого начала подошла к своему делу со всей серьезностью.

«Настюш, я видел, как ты во все это погружена, как ты постоянно в каких‑то видеоконференциях. И ты — звезда! Моя звезда! Я тобой горжусь и очень люблю», — с нежностью признался Овечкин

Настасья Шубская и Александр Овечкин официально оформили отношения в 2016 году — пышная свадьба состоялась в августе, а торжество прошло в подмосковном комплексе «Барвиха Luxury Village».

Сейчас пара живет на две страны: большую часть времени они проводят в США, где Александр выступает за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», но также регулярно бывают в России, поддерживая связи с родными и друзьями.

У Настасьи и Александра двое сыновей:

Сергей (родился в 2018 году) — назван в честь старшего брата Александра, который погиб в автокатастрофе.

Илья (родился в 2020 году).

Семья старается сохранять баланс между публичностью и частной жизнью: хотя Овечкины часто появляются на светских мероприятиях, они оберегают детей от излишнего внимания прессы и соцсетей, предпочитая делиться лишь самыми теплыми и значимыми моментами.