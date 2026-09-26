«Моя дочь Оля — умница»: 88-летняя Федосеева-Шукшина боготворит младшую наследницу

25 сентября заслуженная артистка России Лидия Николаевна Федосеева‑Шукшина отметила 88‑й день рождения. Праздник прошел в тихой, по‑настоящему семейной атмосфере — рядом была дочь Ольга, без чьей заботы и участия, по словам самой Лидии Николаевны, в доме и порядок бы не держался.

Актриса поделилась тем, из чего сегодня складывается ее повседневность. Прошлое не отпускает ее — в мыслях она часто возвращается к родным: вспоминает маму, папу, братьев. Но это не значит, что Лидия Николаевна живет только воспоминаниями. Важное место в ее теперешней жизни занимает чтение: вместе с Ольгой они проводят немало времени в домашней библиотеке, где собрана по‑настоящему впечатляющая коллекция книг.

Лидия Николаевна с удовольствием смотрит передачи, которые дают ей духовную пищу, — например, программу «Царская ложа» на канале «Культура». А вот к хозяйственным хлопотам она почти не прикасается: изредка может вытереть пыль в библиотеке или в кабинете Василия Макаровича, но этим и ограничивается. Готовить Лидия Николаевна давно перестала, да и, по ее признанию, уже и забыла, как это делается. Всю заботу о доме взяла на себя дочь Оля, и за это артистка ей искренне благодарна. Федосеева-Шукшина буквально боготворит младшую наследницу.

«Моя дочь Оля — умница. Благодаря Оле у нас дома в хозяйстве все в полном порядке», — цитирует MK.RU актрису.

В день рождения у Лидии Николаевны спросили, чего ей хочется больше всего. Ее ответ прозвучал просто и глубоко.

«Я хочу прожить как можно дольше. Люблю свою прожитую жизнь и нынешнюю, и не хочу с ней расставаться», — призналась Лидия Федосеева-Шукшина.

Она подолгу смотрит в окно на зеленый двор на улице Бочкова — тот самый, где когда‑то они жили с Василием Макаровичем Шукшиным. Мысленно обнимает деревья, любуется каждым кустиком, следит за облаками, плывущими по небу.

«У всех давно уже попросила прощения, обиды ни на кого не держу. Любите жизнь, как люблю ее я, и живите с Богом», — говорит актриса.

Творческий путь Лидии Федосеевой‑Шукшиной стал частью золотого фонда отечественного кино. В ее фильмографии — картины, давно ставшие классикой: «Какое оно, море», «Вам и не снилось», «Из жизни отдыхающих», «Ключ без права передачи», «Беда».

Но особое место в этом ряду занимает «Калина красная». Именно этот фильм стал ее творческой визитной карточкой — и не только потому, что вошел в историю кино, но и потому, что в нем соединились и семейное, и профессиональное партнерство с Василием Шукшиным — гениальным писателем, сценаристом, режиссером и отцом их дочерей Ольги и Марии.

А вам какие роли Лидии Федосеевой-Шукшиной особенно запомнились? Поделитесь в комментариях.