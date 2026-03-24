"Мой поступок не имеет оправдания": обвиняемый в убийстве пасынок Стаса Намина расплакался в суде
Пасынок Стаса Намина произнес последнее слово в суде перед вынесением приговора.
Обвинение требует двадцати лет колонии для пасынка известного музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко. Молодой человек совершил двойное убийство. 31 марта ему будет вынесен приговор.
Что сказал Ткаченко в последнем слове
Перед оглашением приговора подсудимый пытался выразить глубину своего раскаяния и объяснить, что произошедшее не укладывается в его сознании. Пасынок Стаса Намина опустился на колени и расплакался.
Сначала Роман Ткаченко обратился к своей матери.
"Понимаю, что мой поступок не имеет оправдания. Хочу попросить прощения и показать искреннее раскаяние своей маме: прости меня, пожалуйста, я не знаю, как это получилось", — цитирует Романа Ткаченко MK.RU.
Затем он попросил прощения и у Стаса Намина. Обвиняемый подчеркнул, что в жизни совершал ошибки, но всегда нес за них ответственность.
"И за этот поступок я должен ответить и отвечу за него. Посвящу свою жизнь добру и созиданию", — добавил пасынок Стаса Намина.
Подсудимый признался, что самое страшное наказание для него — не то, которое запросил прокурор, а осознание содеянного.
Любовь и трагедия: воспоминания о близких
Обвиняемый с теплотой вспомнил о бабушке и брате Артеме, с которыми жестоко расправился.
"Я искренне любил бабушку и Артема. Бабушка воспитала меня, Артема я воспитывал", — произнес он.
Он не может осознать, как подобное могло произойти, особенно в отношении Артема.
"Это то же самое, что убить своего сына", — сказал Роман.
Мама Романа Ткаченко, Галина, была третьей женой Стаса Намина. Музыкант заменил Роману отца. А в 1993 году у пары родился общий ребенок – сын Артем. Позднее Стас Намин помог Артему получить образование в Нью-Йорке: он окончил кинематографический факультет и был художником, выставки которого проходили в разных городах.
Осенью 2023 года в семье Стаса Намина произошла страшная трагедия: был убит его сын Артем, а также теща, Прасковья (Полина) Ткаченко. Медики констатировали смерть от полученных ножевых ранений.
По подозрению в убийстве был задержан Роман Ткаченко – приемный сын музыканта. Он признался в совершенных убийствах. Известно, что Роман принимал запрещенные препараты, под их воздействием и было совершено преступление. По словам убитого горем Стаса Намина, он знал о пагубном пристрастии Романа, а отношения между ними разладились уже давно – они прекратили общаться несколько лет назад.