"Мой поступок не имеет оправдания": обвиняемый в убийстве пасынок Стаса Намина расплакался в суде

Обвинение требует двадцати лет колонии для пасынка известного музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко. Молодой человек совершил двойное убийство. 31 марта ему будет вынесен приговор.

Что сказал Ткаченко в последнем слове

Перед оглашением приговора подсудимый пытался выразить глубину своего раскаяния и объяснить, что произошедшее не укладывается в его сознании. Пасынок Стаса Намина опустился на колени и расплакался.

Сначала Роман Ткаченко обратился к своей матери.

"Понимаю, что мой поступок не имеет оправдания. Хочу попросить прощения и показать искреннее раскаяние своей маме: прости меня, пожалуйста, я не знаю, как это получилось", — цитирует Романа Ткаченко MK.RU .

Затем он попросил прощения и у Стаса Намина. Обвиняемый подчеркнул, что в жизни совершал ошибки, но всегда нес за них ответственность.

"И за этот поступок я должен ответить и отвечу за него. Посвящу свою жизнь добру и созиданию", — добавил пасынок Стаса Намина.

Подсудимый признался, что самое страшное наказание для него — не то, которое запросил прокурор, а осознание содеянного.

Любовь и трагедия: воспоминания о близких

Обвиняемый с теплотой вспомнил о бабушке и брате Артеме, с которыми жестоко расправился.

"Я искренне любил бабушку и Артема. Бабушка воспитала меня, Артема я воспитывал", — произнес он.

Он не может осознать, как подобное могло произойти, особенно в отношении Артема.