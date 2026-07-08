Мошенники слили в Сеть личную переписку и голосовые сообщения Собчак

Громкий инцидент в медиапространстве: ресурсы Ксении Собчак подверглись кибератаке. Хакеры на время захватили контроль над двумя телеграм‑каналами, включая канал‑миллионник, и успели выложить часть конфиденциального контента, а именно личные переписки Собчак и голосовые сообщения. Команда холдинга оперативно отреагировала и предупредила подписчиков об опасности — сейчас идет работа по восстановлению доступа.

В медиасреде поднялась волна обсуждений из‑за взлома телеграм‑каналов, связанных с Ксенией Собчак. Под удар попали сразу два ресурса, один из которых насчитывает более миллиона подписчиков. Злоумышленники получили доступ не только к публикациям, но и к личным данным: в сеть утекли переписки и голосовые сообщения.

Большая часть слитого контента касается околополитических тем, также среди материалов оказались фрагменты личных разбирательств. При этом, по оценкам наблюдателей, в опубликованных данных не оказалось по‑настоящему громких разоблачений. Сейчас спорные материалы уже удалены с платформ.

Команда медиахолдинга Ostorozhno Media официально подтвердила факт кибератаки и обратилась к аудитории с важным предупреждением:

«Важное сообщение для читателей ресурсов Ostorozhno Media: Мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга в телеграме — каналы „Кровавая барыня“ и „Собчак“. Посты, которые выходят там с 14:00, не имеют к нам отношения. Пожалуйста, не переходите ни по каким ссылкам, которые могут там появиться, будьте осторожны с фейковыми сообщениями в каналах. Мы работаем над восстановлением доступа», — говорится в каналах холдинга.

Сейчас основной акцент делается на безопасности подписчиков: пользователей просят не реагировать на подозрительные публикации и не кликать по ссылкам, которые могли появиться в каналах во время атаки. Специалисты ведут работы по возвращению контроля над ресурсами и усилению защиты, чтобы исключить повторение подобных инцидентов в будущем.