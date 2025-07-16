Мороз на похоронах отца сначала сторонилась Исаковой, потом присела рядом

Дарья Мороз — дочь Юрия Мороза и Марины Левтовой. Супруга режиссера погибла 27 февраля 2000 года от черепно-мозговой травмы. И все обязательства по поводу дочери Мороз взял на себя.

Несмотря на это, режиссер смог снова обрести счастье с актрисой Викторией Исаковой, у них родилась дочь Варвара, сейчас ей 10 лет.

Поговаривали, что отношения Дарьи и Виктории в реальной жизни оставляют желать лучшего. Мол, женщины не воспринимали друг друга и периодически ревностно боролись за внимание Юрия Мороза. Но на людях они это не демонстрировали.

На днях Юрия Павловича не стало, он скончался от рака поджелудочной железы. В среду, 16 июля, режиссера проводили в последний путь в Москве. На траурной процессии присутствовали родные и близкие.

Корреспондент Teleprogramma.org заметила, что сначала Дарья Мороз на похоронах отца как будто немного сторонилась Виктории Исаковой, но потом присела рядом.

Был момент, как женщины трогательно обнимались, ведь это горе для них сейчас — общее.