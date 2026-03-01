"Морда состарилась": Мария Голубкина впервые заговорила о пластике

На этот раз она объяснила, почему в 51 год не спешит ложиться под нож хирурга, и выдала формулу личной гигиены, которая заставит задуматься.

Возраст берет свое

"Годы идут, гравитация действует, морда состарилась, может ее чем-то надуть?" — философски рассуждает актриса.

При этом она признает, что современная пластическая хирургия шагнула вперед.

"Пластику уже не так по-уродски делают", — отмечает Голубкина.

Но когда узнала, как именно проходит операция, желание экспериментировать над собой отпало.

"Мне рассказывали, как делают эту пластику: хирург вашу кожу с лица снимает, натягивает, потом заново ее приклеивает. Это страшно, стремно..." — поделилась актриса.

В итоге, пока другие борются за красоту, Голубкина выбирает лень и естественность.

"Главное — не вонять"

Мария уверена, что каждый человек в первую очередь должен что-то только самому себе. А для окружающих есть простое, но действенное правило.

"Все что мы можем сделать для окружающих — это хотя бы не вонять! Регулярно мыться, стирать вещи, выглядеть более или менее опрятно. Мыть голову, чистить зубы — следить за собой. Хотя и этого никто никому не должен, но было бы неплохо...", - размышляет она.

Самая болезненная тема для Марии — отношения с детьми. Анастасия и Иван, которым сейчас 28 и 23 года, давно живут за границей, получив европейское образование по настоянию отца.

"Редко, очень редко вижу своих детей", — с грустью признается актриса.

Сейчас Голубкина живет в городской квартире — той самой трехкомнатной на Селезневской улице, которая досталась ей в наследство от матери. Когда-то это была скромная «двушка», выданная Ларисе Голубкиной властями, позже к ней присоединили соседние апартаменты Андрея Миронова.