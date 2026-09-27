Момент падения Сергея Соседова у лестницы в якутском отеле попал на камеру

На кадрах видно, как музыкальный критик Сергей Соседов, поднимаясь по лестнице, внезапно падает назад и ударяется головой.

По словам Беззубова, запись не оставляет сомнений в том, что произошел несчастный случай.

«То ли споткнулся, то ли оступился. Видно, что он встал на ступеньку и сразу падает назад… У него чисто механическое повреждение от падения», — цитирует организатора aif.ru.

Ранее глава Нерюнгри Илья Гудошник рассказал, что Соседов вышел из номера покурить, а когда возвращался, начал подниматься по лестнице, потерял сознание и упал.

Медики доставили критика в больницу, где ему сделали операцию, но спасти не смогли. Соседову было 58 лет.

Сергей Соседов приехал в Нерюнгри 21 сентября, чтобы возглавить жюри конкурса красоты и моды. Он заселился в отель «Дархан» ночью после дороги, а утром 23 сентября решил отоспаться и пропустил завтрак. Трагедия произошла, когда он спускался или поднимался по лестнице.

По данным патологоанатомов, причиной смерти стала травма, несовместимая с жизнью, а не оторвавшийся тромб, как предполагалось ранее. Официальное заключение о смерти ожидалось 25 сентября.

Соседов был известен как ведущий программы «Акулы пера» на ТВ-6, постоянный член жюри шоу «Суперстар!» и «ВИА Суперстар!» на НТВ, а также автор ток-шоу «За гранью» .