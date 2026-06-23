«Молюсь и верю, что нас оставят в покое»: Дрожжина надеется дождаться Цивина из тюрьмы

История семьи Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной продолжает привлекать внимание общественности. Юрист Михаил Цивин, осужденный в 2023 году на пять лет по «Делу Баталовых» и отбывающий наказание в колонии, вновь получил отказ в условно‑досрочном освобождении. Его супруга, актриса Наталья Дрожжина, поделилась с журналистами подробностями текущей ситуации и своими переживаниями.

По словам артистки, поддержка мужа, даже на расстоянии, помогает ей сохранять стойкость. Дрожжина охарактеризовала Цивина как настоящего мужчину, который всегда был для нее надежной опорой. Она отметила, что, находясь в заключении, Михаил Семенович больше беспокоится о том, как она справляется в его отсутствие, чем о собственном положении. Актриса передала суть последних слов супруга: он заверил ее, что выдержит все испытания ради нее.

«Я уже столько пережил, но выживу ради тебя», — сказал мне сегодня муж. У Миши есть замечательный сын Петя, он воспитан, умен и всегда нас поддерживает», — поделилась Наталья Дрожжина с MK.RU .

Говоря о дальнейших действиях, Дрожжина сообщила, что Михаил Семенович планирует теперь направить ходатайство об условно‑досрочном освобождении в Верховный суд.

Вспоминая момент ареста, актриса призналась, что тогда ни она, ни ее муж не могли поверить в происходящее — их жизнь кардинально изменилась за считаные часы. По словам Натальи Георгиевны, рядом с ними остались лишь те немногие, кто знает их более сорока лет. Она призналась, что с трудом переносит непрекращающуюся травлю, начавшуюся в сентябре 2020 года.

«Чудовищную травлю, которая началась в сентябре 2020 года и продолжается по сей день, выносить нестерпимо, но я молюсь. Молюсь и верю, что нас оставят в покое», — добавила Дрожжина.

На замечание о том, что судебный процесс имел основания и завершился обвинительным приговором, актриса отреагировала решительно. Она категорически отвергла обвинения в посягательстве на имущество ветеранов сцены. Дрожжина подчеркнула, что ни один человек не выступил публично с заявлением о том, что они с мужем присвоили чье‑либо имущество, и заверила, что таких случаев попросту не было.

В ходе беседы актриса сделала неожиданное заявление. Она предположила, что со временем станут известны имена других лиц, заинтересованных в исходе дела, — и именно они, по ее мнению, сыграли ключевую роль в том, что ее муж оказался за решеткой.

Дрожжина также высказалась относительно ситуации с дочерью Алексея Баталова Марией. По ее словам, Мария — человек, страдающий тяжелым заболеванием, и потому неспособный к сложным интригам и длительным судебным тяжбам. Актриса убеждена: те, кто сомневается в их с мужем невиновности, со временем поймут, кому было выгодно настроить семью Баталовых против них. В завершение Наталья Георгиевна добавила, что, возможно, до момента раскрытия всей правды они с Михаилом Семеновичем не доживут.