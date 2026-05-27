«Молодец»: мама Натальи Водяновой похвалила дочь за шестую беременность

Мир моды и шоу‑бизнеса облетела волнующая весть: Наталья Водянова готовится стать мамой в шестой раз. Звезда официально подтвердила беременность — и первым искренним откликом на событие стали теплые слова ее мамы. Пока поклонники бурно обсуждают долгожданное известие, близкие Натальи переживают момент особой близости и радости.

Мама супермодели Лариса Викторовна призналась, что безгранично счастлива за беременную шестым ребенком дочь.

«Конечно, я знала с самого начала. Она, конечно, молодец. То, что она такой выросла — доброй, светлой — это все она сама, ее заслуга! Я все знаю, мы с ней много говорили. Наташа не хочет говорить о том, кто родится: мальчик или девочка. Это ее дело. Она и так молодец, смогла 6 месяцев в тайне все держать. Я, конечно, очень рада, счастье такое!» — с теплотой высказалась Лариса Викторовна.

44-летняя модель Наталья Водянова обнародовала радостное известие эффектно. О беременности она объявила прямо на обложке французского Vogue. Фото моментально появилось в аккаунте журнала и вызвало шквал восторженных откликов среди поклонников.

Догадки об интересном положении модели начали появляться еще несколько месяцев назад: внимательные фанаты заметили, что Наталья все чаще выбирает свободные фасоны на публичных выходах. При этом сама знаменитость долгое время не реагировала на слухи и не давала официальных комментариев.

Наталья Водянова — многодетная мама. В браке с Джастином Портманом у нее родились трое детей: сын Лукас, дочь Нева и сын Виктор. Однако в 2011 году супруги официально завершили отношения.

Сегодня сердце модели принадлежит французскому миллиардеру Антуану Арно. В этом союзе на свет появились сыновья Максим и Роман. А скоро родится третий ребенок. Надеемся, что девочка.

По материалам Woman.ru

