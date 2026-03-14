"Молчал три недели": раскрыты подробности смерти актера Леонида Иванова

Леонид Иванов, которого тысячи прохожих знали как "Непредсказуемого предсказателя" на ходулях с волшебным чемоданом, ушел из жизни. Художественный руководитель петербургского "Театра имени Которого Нельзя Называть" Дмитрий Казенас раскрыл подробности трагедии.

"23 февраля пропал из вида "

Казенас рассказал, что соседи и знакомые артиста забили тревогу еще в конце февраля. Человек, который годами ежедневно выходил к людям, внезапно исчез.

"Ребята, которые рядом с ним жили, говорят, что еще 23 февраля пропал из вида", — поделился руководитель театра.

Иванов вел Telegram-канал, где каждый день публиковал короткие добрые послания. Когда 28 февраля обновления прекратились, подписчики сразу почувствовали неладное. Для человека, который годами не нарушал ритм, такая пауза стала зловещим сигналом.

"Закрытый, даже нелюдимый"

Казенас признался: тот образ, который знала публика, совершенно не совпадал с тем, каким Иванов был в жизни.

"Он был закрытым человеком, даже, можно сказать, нелюдимым. Не скажешь, что у него происходит, хорошо или есть проблемы. На публике открытый, доброжелательный, но в душу никого не пускал", — пояснил худрук.

Яркий мим на ходулях, который с легкостью подходил к незнакомцам и заглядывал в глаза, дома превращался в затворника. Даже с родными, по словам Казенаса, он почти не общался.

"Я разговаривал с его сестрами, у него большая семья, но, по их словам, Леня никак не поддерживал с родней связь", — отметил он.

Смерть не насильственного характера

Тело 50-летнего артиста обнаружили 12 марта. К этому моменту он уже почти три недели не выходил на связь.

"Смерть не насильственного характера. Тело нам отдали без проблем ", — сообщил Казенас.

Прощание в Петербурге и путь в Электросталь

Прощание с "Непредсказуемым предсказателем" пройдет 15 марта в 11:00 у морга на Екатерининском, 10. Гроб будет закрыт. Похоронят Иванова в городе Северсталь Московской области, где живет его мама.

Чем был известен

В театральном сообществе его называют легендой Невского проспекта и другом уличных фестивалей. Он участвовал в фестивале "Театральный дворик" в Туле, где каждый год встречал гостей на ходулях с волшебным старым чемоданом . Впервые вышел на Невский в этом образе в 2014 году.