«Мои»: Лариса Гузеева впервые показала свою дочь и маленькую внучку вместе

Лариса Гузеева давно завоевала любовь аудитории не только как телеведущая и актриса, но и как искренний блогер: в ее соцсетях — то закулисные моменты со съемок, то ностальгические архивные фото, то милые кадры с ее собакой Жужей. Но на этот раз звезда приготовила для подписчиков особенный контент — впервые она поделилась семейным снимком, где вместе запечатлены ее дочь Ольга и маленькая внучка Ева.
Кадр получился по-домашнему уютным и немного загадочным. 26‑летняя Ольга стоит на кухне спиной к камере, непринужденно облокотившись на столешницу. На ней простая футболка и свободные домашние брюки — никакой нарочитой постановочности, только естественность. Интригу добавляет деталь: в одну из штанин будто бы спряталась малышка Ева — на фото видны лишь ее крошечные ножки. Такой легкий, почти игровой момент сразу цепляет взгляд и вызывает улыбку.
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга с дочкой Евой. Фото: соцсети
«Мои девочки», — лаконично подписала снимок Лариса Гузеева.
В этой короткой фразе телеведущей уместилось столько тепла и гордости. Поклонники не остались равнодушны: пост быстро собрал множество комментариев, в которых подписчики признавались, что фото их растрогало до слез.
Напомним, Ольга вышла замуж весной прошлого года — ее супруга зовут Никита. А о том, что Лариса Гузеева стала бабушкой, сама телеведущая рассказала еще в ноябре 2025 года. Теперь же вместо сухих новостей — живой, теплый кадр, который говорит куда больше любых слов.