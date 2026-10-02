«Мои»: Лариса Гузеева впервые показала свою дочь и маленькую внучку вместе

Лариса Гузеева давно завоевала любовь аудитории не только как телеведущая и актриса, но и как искренний блогер: в ее соцсетях — то закулисные моменты со съемок, то ностальгические архивные фото, то милые кадры с ее собакой Жужей. Но на этот раз звезда приготовила для подписчиков особенный контент — впервые она поделилась семейным снимком, где вместе запечатлены ее дочь Ольга и маленькая внучка Ева.

Кадр получился по-домашнему уютным и немного загадочным. 26‑летняя Ольга стоит на кухне спиной к камере, непринужденно облокотившись на столешницу. На ней простая футболка и свободные домашние брюки — никакой нарочитой постановочности, только естественность. Интригу добавляет деталь: в одну из штанин будто бы спряталась малышка Ева — на фото видны лишь ее крошечные ножки. Такой легкий, почти игровой момент сразу цепляет взгляд и вызывает улыбку.