«Могло произойти что-то непоправимое»: Дарья Янина — об уходе из шоу «Сокровища императора»

Реалити‑шоу телеканала ТНТ «Сокровища императора» не раз удивляло зрителей экстремальными испытаниями и неожиданными поворотами. Однако за кадром порой происходят события, которые не попадают в эфир, но оставляют глубокий след в жизни участников. Певица и актриса Дарья Янина поделилась подробностями своего ухода из проекта, раскрыв драматическую историю, ставшую переломной точкой в ее участии.

В откровенном разговоре артистка описала напряженный эпизод, случившийся во время съемок, — ситуацию, которая серьезно повлияла на ее эмоциональное состояние и отношение к риску.

По словам Дарьи Яниной, команда едва не попала в аварию во время ночной поездки в горах: они ехали по извилистому серпантину в густом тумане, а водитель‑таксист, по ее впечатлениям, был слишком неопытен, чтобы справиться с ситуацией. Дарья вспомнила, что машину начало заносить, участники запаниковали, а даже обычно сдержанная редактор проекта не выдержала и закричала: Be Careful!

«Ситуация была на грани фола, и могло произойти что-то непоправимое», — поделилась Дарья Янина. «Этого не показали в эфире, но тогда мы чуть не улетели в кювет», — передала суть произошедшего Янина.

Артистка подчеркнула, что была бы гораздо сильнее расстроена, если бы им пришлось покинуть шоу уже в четвертой серии — как раз после этого опасного инцидента.

После пережитого стресса команда добралась до места ночлега — дома, расположенного в низине. Дарья призналась, что буквально умоляла местных жителей помочь им добраться до следующего пункта маршрута: она упала на колени перед хозяевами и просила организовать трансфер на последний адрес.

Этот опыт, по словам участницы, стал для нее и ее напарника Ильи Глинникова настоящим испытанием и одновременно трансформацией. Янина отметила, что после той серии у нее «как будто выключился страх» — пережитое научило ее иначе воспринимать риски и доверять своим силам.

Объясняя решение покинуть шоу, Дарья отметила, что этот эпизод стал своеобразной точкой отсчета: она осознала, что некоторые испытания требуют не только физической выносливости, но и эмоциональной устойчивости.

Дарья Янина и Илья Глинников принимали участие в шоу ТНТ «Сокровища императора». Их команду называли «фиолетовой».