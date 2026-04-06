"Мое сердце не свободно": Антон Батырев нашел новую любовь после побега четвертой жены

В студии собрались друзья, коллеги и бывшие избранницы. Но главный вопрос, который волновал публику, касался личной жизни 44-летнего артиста. Андрей Малахов прямо спросил Батырева о его сердце. Актер не стал скрывать: он не одинок.

"Мое сердце не свободно. Любимое имя у меня сейчас Наталья", — коротко ответил артист.

Кто эта Наталья, чем занимается и собирается ли Батырев жениться в пятый раз — звезда раскрывать не стал.

Напомним, в 2025 году четвертая жена Батырева, HR-менеджер Анна Савельева, сбежала от актера с восьмимесячным сыном. Женщина заявила, что жить с Антоном невозможно.

Подробностей конфликта она не раскрыла, но намекнула, что актер так и не смог измениться, хотя обещал. Многие поклонники предположили, что в паре произошла измена.

А ведь в 2023-м, когда они поженились, Батырев регулярно писал Анне любовные послания и называл ее той самой, благодаря которой он смог измениться.

"Я стал спокойнее. Я отказался от многих вещей из прошлого. Мне стали не нужны детскость, употребление алкоголя. Все ушло. Поменялись ценности. Рядом со мной достойный человек, и я тоже хочу быть достойным", — говорил он.

Три предыдущих брака

До Анны Савельевой Батырев был женат трижды. Первый брак продлился меньше года — актер понял, что поторопился.

Второй брак с женщиной по имени Екатерина подарил ему сына Добрыню. Карьера тогда шла в гору, Батырев пропадал на съемках, и семейная жизнь дала трещину. С сыном актер поддерживает связь до сих пор.

Третьей супругой стала актриса Евгения Лоза, с которой он снимался в фильме "На качелях судьбы". Поженились в августе 2019-го, а в мае 2020-го развелись. Инициатором расставания была Лоза. Батырев не стал препятствовать.