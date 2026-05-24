«Мое место в операционной»: Хайдаров рассказал, заменит ли Малышеву в программе «Жить здорово!»

Слухи в медиапространстве порой обретают невероятную силу — особенно когда речь идет о популярных телепередачах и их ведущих. Не стала исключением и волна домыслов вокруг программы «Жить здорово!»: источники начали утверждать, что Елена Малышева может покинуть проект, а ее место займет известный пластический хирург Тимур Хайдаров.

Хайдаров дал комментарий относительно вероятной смены телеведущей.

Тимур связался с аудиторией, находясь за пределами города. Он снял видеоролик и продемонстрировал живописные пейзажи окрестностей. Хайдаров заявил, что не намерен подсиживать Малышеву.

«Ребят, я думаю, что это какой‑то очередной фейк от желтой прессы. Никаких планов у меня точно нет, поэтому это просто какой‑то вброс. Я знаю Елену Малышеву, мы с ней в очень хороших отношениях», — заявил Хайдаров.

Специалист подчеркнул, что не намерен отвлекаться от медицинской практики даже на короткий срок.

«На телевидение я пока не собираюсь, поэтому и не принимаю участие в различных реалити‑шоу. Хотя мне часто предлагают, зовут в такие рейтинговые проекты, но нет. Я все‑таки доктор, хирург. Считаю, что мое место в операционной. Может, позже займусь такой историей…», — пообещал Хайдаров.

Подписчики не обошли стороной и личные темы: один из пользователей обратился к врачу с шутливым пожеланием: «Доктор, давайте еще сыночка! У вас красивые дети». В ответ хирург произнес: «На все воля божья», — дав понять, что не исключает возможности расширения семьи.

Напомним, Хайдаров состоит в браке с дизайнером и совладелицей клиники «Ай Кью Пластик» Светланой Сильваши. Супруги вместе с 2021 года и традиционно делились счастливыми моментами в социальных сетях. Однако некоторое время назад пара исчезла из информационного поля: Тимур отправился с детьми в Ташкент, а Светлана перестала публиковать обновления. Фанаты сразу предположили, что брак распался, а недоброжелатели запустили версию о контрактном союзе с истекшим сроком действия.

«Что у вас в голове? Светлана уехала на телепроект, я полетел в рабочую командировку в Ташкент и детей взял с собой. Вопросы еще есть?» — пояснил Хайдаров своим подписчикам.

К слову, супруга хирурга присоединилась к съемкам второго сезона экстремального реалити‑шоу «Большой куш. Бангкок» на телеканале ТНТ. В рамках проекта 12 знаменитых пар будут бороться за чемодан с 10 миллионами рублей. Ведущими программы вновь выступили Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Съемочный процесс стартовал в Бангкоке 14 мая, а выход шоу в эфир запланирован на вторую половину 2026 года.