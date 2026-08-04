«Много занимаемся благотворительностью»: Плющенко и Рудковская провели встречу с детьми за бесплатно

Евгений Плющенко и Яна Рудковская превратили обычный день в настоящую сказку для 65 ребят — детей из многодетных семей и с приграничных территорий. На базе академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» для них устроили особенный праздник, где каждый смог почувствовать себя настоящим чемпионом.

Юные гости не просто побывали в легендарной академии — они вышли на лед, посетили мастер‑класс от самого Евгения Плющенко и потренировались вместе с его тренерским штабом. Для ребят это была редкая возможность прикоснуться к миру большого спорта и увидеть, как строится путь к победам.

В завершение дня каждый участник получил памятные подарки: именной сертификат, фирменную экипировку и билеты на новогодние ледовые шоу. Эти сувениры станут не просто напоминанием о ярком дне, но и стимулом двигаться вперед — ведь в них заключена частичка той самой атмосферы большого спорта.

«Хочу сказать, что мы много занимаемся благотворительностью, просто никогда об этом не говорили. За границей принято об этом говорить. Нужно показывать. Мы своим примером с Яной, Академией, моей командой будем теперь показывать, чем мы занимаемся, сколько помогаем и какую благотворительную работу ведем. Я считаю, это правильно», — поделился Плющенко.

Фигурист также отметил, что в его собственном детстве не было таких возможностей — ему пришлось пройти непростой и очень тяжелый путь. Именно поэтому сегодня он особенно хочет дать другим ребятам шанс поверить в свою мечту и сделать первые шаги к ее воплощению.

Теперь такие благотворительные дни в академии станут традицией: их планируют проводить регулярно — каждый квартал. Следующая встреча уже намечена на декабрь.

По материалам «Звездач»