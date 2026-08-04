«Много псевдо-профессионалов развелось»: Орлова высказалась на фоне скандала с женой-косметологом Омарова

Мир блогосферы и светских хроник снова бурлит: на этот раз в эпицентре громкого конфликта оказалась 25‑летняя Валерия — супруга бизнесмена Курбана Омарова. Ее обвинили в оказании косметологических услуг без профильного образования, а заодно усомнились в подлинности оборудования, которое она использует в работе.

Громкие претензии озвучила блогер Марина Ильина. По ее словам, Валерия работает косметологом, не имея соответствующего образования. Кроме того, Ильина заявила, что аппарат для микроигольчатого RF‑лифтинга, который использует супруга Омарова, поддельный. При этом оригинальный корейский прибор стоит значительно дороже — а значит, разница в цене и качестве может быть принципиальной.

Такие обвинения в индустрии красоты воспринимаются особенно остро: речь идет не просто о репутации, а о потенциальном риске для здоровья клиентов.

На волну обсуждений откликнулась подруга Бородиной, Ольга Орлова. Причем сделала это не в адрес участников конфликта, а как универсальное предостережение для всех, кто выбирает косметологические услуги. На вопрос подписчицы о том, как быть, если видишь, что подруга обманывает клиентов в сфере косметологии, Орлова ответила прямо.

«Жить свою жизнь по другим правилам. Сейчас очень много псевдо-профессионалов развелось. Одно дело, если это не касается здоровья, другое дело — когда ты работаешь с людьми и можешь причинить вред на всю жизнь. Будьте осторожны и бдительны! Не ведитесь на "обертку от конфетки"», — написала Ольга Орлова в личном блоге.

Слова певицы прозвучали как сигнал тревоги для аудитории: в погоне за эстетикой важно не потерять здравый смысл и не доверять свое здоровье сомнительным специалистам.

Бывший муж Ксении Бородиной неожиданно взял часть ответственности на себя, заявив, что проблемы его молодой супруги — следствие его собственных решений в прошлом. Омаров, вероятно, имел в виду брак с Ксенией Бородиной. Таким образом он намекнул на причастность Ксении к истории с его нынешней женой.

Сама Валерия, несмотря на шквал обсуждений, поспешила заверить, что у нее все в порядке.