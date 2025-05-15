«Мне тяжело»: что происходит с Аллегровой

Сейчас Ирина Аллегрова ограничивает свои публичные выступления участием исключительно в сборниках концертах и корпоративных мероприятиях. Несмотря на такую ситуацию, верные поклонники надеются снова оказаться на ее сольном выступлении. После завершения мероприятия в Кремле певица повстречалась с поклонниками на улицах города. Тогда она прямо заявила, что возвращаться к активной концертной деятельности пока не планирует.

«Огромные залы у меня были в 2020 году. Знаю, что я и сегодня соберу. Но это не значит, что отработаю. Я не умею работать в полноги. Вы не хотите признать, сколько мне лет», - подметила Аллегрова.

Певица завершила гастрольную карьеру в самом начале пандемии коронавируса. Объясняя свое решение прекратить концертную деятельность, она подчеркнула, что заботится о безопасности своего здоровья, членов команды и зрителей. На тот момент решение оказалось взвешенным и ответственным шагом, учитывая риски, связанные с массовым распространением инфекции.

Сегодня Ирина Аллегрова предпочитает проводить свободное время в своем уютном загородном имении. Помимо созерцания природы, звезда занялась своим хобби. Оно связано с кулинарией, — теперь певице доставляет удовольствие печь домашний хлеб.