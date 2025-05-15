«Мне тяжело»: что происходит с Аллегровой

Ирина Аллегрова — о концертной деятельности: «Мне тяжело»
Поклонники задаются вопросом: почему Ирина Аллегрова так редко дает концерты. 73-летняя артистка отказывается от интервью, редко бывает на публике и практически не выступает, делая лишь редкие исключения.
При этом певица на протяжении трех десятков лет уверенно удерживалась в статусе самой востребованной исполнительницы отечественной эстрады. Казалось бы, любая сцена страны открыта перед ней и ныне. Тем не менее сама певица честно признается, что зрители вряд ли смогут увидеть ее сольные концерты вновь. Особенно символично прозвучало заявление Ириной Александровной после выступления в Кремлевском дворце. Она было приурочено ко Дню Победы.
«Мне тяжело», - приводит mk.ru слова Ирины Аллегровой.
Сейчас Ирина Аллегрова ограничивает свои публичные выступления участием исключительно в сборниках концертах и корпоративных мероприятиях. Несмотря на такую ситуацию, верные поклонники надеются снова оказаться на ее сольном выступлении. После завершения мероприятия в Кремле певица повстречалась с поклонниками на улицах города. Тогда она прямо заявила, что возвращаться к активной концертной деятельности пока не планирует.
«Огромные залы у меня были в 2020 году. Знаю, что я и сегодня соберу. Но это не значит, что отработаю. Я не умею работать в полноги. Вы не хотите признать, сколько мне лет», - подметила Аллегрова.
Певица завершила гастрольную карьеру в самом начале пандемии коронавируса. Объясняя свое решение прекратить концертную деятельность, она подчеркнула, что заботится о безопасности своего здоровья, членов команды и зрителей. На тот момент решение оказалось взвешенным и ответственным шагом, учитывая риски, связанные с массовым распространением инфекции.
Сегодня Ирина Аллегрова предпочитает проводить свободное время в своем уютном загородном имении. Помимо созерцания природы, звезда занялась своим хобби. Оно связано с кулинарией, — теперь певице доставляет удовольствие печь домашний хлеб.