«Мне нужно кормить детей»: Седокова в отчаянии из-за отмены концертов

Громкий скандал разгорелся вокруг несостоявшегося выступления Анны Седоковой в Москве: запланированный на эту субботу концерт пришлось отменить из‑за крайне низких продаж билетов. Певица не стала молчать и публично высказалась о ситуации, возложив ответственность на организаторов и своего бывшего директора.

Выступление должно было пройти в одном из столичных клубов, но за четыре дня до даты стало ясно, что нет не то что ажиотажа, а даже минимального интереса со стороны поклонников. Из 110 мест удалось продать лишь 38 — чуть больше трети зала. При этом стоимость билетов варьировалась от 9 до 13 тысяч рублей, а при полном аншлаге выручка Анны Седоковой могла бы превысить миллион рублей.

Седокова уже успела оправдаться за срыв концерта. В личном блога она дала понять, что переживает из-за этого, ведь ей нужно кормить своих детей. Анна Седокова уточнила, что к низким продажам не имеет отношения — виноваты организаторы, а в первую очередь — ее бывший директор, с которым у артистки не сложились рабочие отношения.

«Этим концертом занимался мой бывший директор, с которым мы так себе расстались, он меня подвел. В какой‑то момент я поняла, что ведется странная политика… Я всегда славилась тем, что на мои концерты приходит очень много людей. Когда я поняла, что идет какой‑то замес, совершенно некорректный, неправильный, мы начали искать, откуда растут ноги… В общем, поняла, что с таким товарищем (организатором) мы работать не хотим… Мне нужно кормить детей. Я очень жду с вами новой встречи, скоро назначу новую дату и место. Руководителям этого клуба советую задуматься над тем, какие люди у них работают!» — возмутилась Седокова.

Сейчас команда певицы рассматривает возможность переноса концерта на другую дату. Поклонники ждут анонса нового выступления, а сама артистка надеется вскоре вновь встретиться со своей аудиторией.

Между тем, многие связывают нынешние неудачи Анны Седоковой в карьере с историей вокруг смерти бывшего мужа певицы Яниса Тиммы. Уже больше года идут разбирательства родных баскетболиста с Седоковой. Звезда при этом предстает в не самом лучшем свете.

А вы бы пошли на концерт Анны Седоковой? Поделитесь в комментариях.