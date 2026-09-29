«Мне нравится тот Джига»: Niletto встал на защиту Джигана после обвинений Самойловой

Мир шоу‑бизнеса снова бурлит из‑за громких заявлений и не менее громких защит: на фоне резонансного интервью Оксаны Самойловой певец Niletto неожиданно взял слово в поддержку Джигана. Артист не стал ограничиваться общими фразами — он сделал ставку на личный опыт и жестко обозначил границу между чужими версиями и тем, что видел сам.

Niletto открыто вступился за рэпера Джигана, не пытаясь сгладить углы и не прячась за дипломатичными формулировками. Его позиция строится на действительно мощном аргументе: он уже два года знает Джигана и ни разу не видел, чтобы Денис (настоящее имя Джигана) употреблял алкоголь или запрещенные вещества. Для артиста это не теория, а наблюдения из реальной жизни — из совместных встреч, тренировок, рабочих моментов и семейных эпизодов. Поэтому Niletto призвал не доверять женщине, которая прожила с Джиганом двадцать лет, а поверить ему, знающему рэпера только с лучшей стороны.

По словам Niletto, Джиган в эти два года был прежде всего человеком дела: много работал, держал ритм тренировок и оставался вовлеченным в семью. Особенно показательными певец считает те маленькие, но искренние детали, которые сложно подделать: регулярные видеосообщения с сыном Давидом, семейные кадры, приглашения в гости и на праздники. В этих жестах Niletto видит не попытку создать «правильный» имидж, а естественное желание делиться важным — своей семьей и повседневной жизнью.

Свою позицию артист подкрепляет и яркой, бескомпромиссной цитатой, отсылающей к Айс Кьюбу: «Мнения как дырки в жопе — есть у каждого и все воняют!». Так Niletto отделяет личный опыт от потока публичных оценок и напоминает, что у каждого есть право верить тому, что ему ближе — будь то громкие заголовки или свидетельства тех, кто общался с человеком лично.

«Мне нравится тот Джига, которого я знаю как человек», — подчеркнул Niletto.

А вы как думаете, Niletto прав или нет? Поделитесь в комментариях.