«Мне ничего не надо»: Боня сообщила, что Соловьев после скандала отреагировал на ее предложение

Идея, родившаяся в разговоре между медийными персонами, может стать реальным инструментом общественного диалога — именно так выглядит история с предложением Виктории Бони о создании специальной платформы для сбора жалоб и предложений от жителей России. Еще весной экс-участница «Дома‑2» озвучила эту мысль телеведущему Владимиру Соловьеву. А теперь рассказала, что его команда не просто услышала инициативу, но и готова ее развивать.

Сама Боня подчеркивает, что не преследует личных выгод в этом проекте.

«Я нейтральный человек, мне ничего не надо. Мне кажется, было бы классно иметь какую‑то платформу, где бы люди говорили о том, что происходит в регионах, где можно было бы общаться, обсуждать», — объяснила она свою мотивацию.

По словам Виктории, представители Соловьева пообещали заняться разработкой проекта, и для нее это стало подтверждением того, что обещания в медиапространстве еще имеют вес.

При этом Боня готова внести в проект и собственное видение. В первую очередь она делает акцент на поддержке женщин и освещении проблем, с которыми они сталкиваются. Она планирует провести опрос, чтобы сформулировать конкретные предложения по наполнению и структуре такого сообщества.

Виктория не скрывает, что между ней и Соловьевым были разногласия, но надеется, что даже из конфликта может вырасти что‑то полезное для общества.

«Это была моя просто идея, инициатива. Но люди вернулись. Я могу сказать, что Соловьев держит свои слова. Это круто. Хотя у меня все равно есть вопросы к Соловьеву, но это мое личное дело, да? Я хочу, чтобы этот конфликт, который был, хотя бы принес какие‑то плоды!» — резюмировала она.

Так личная инициатива медийной персоны постепенно превращается в потенциально значимый социальный проект. Идея создать пространство, где люди смогут открыто говорить о проблемах, особенно в регионах, и уделять отдельное внимание уязвимым группам, звучит как попытка дать голос тем, кто часто остается неуслышанным. И если проект действительно воплотится в жизнь, он может стать не просто площадкой для жалоб, а местом для диалога, обмена опытом и поиска решений.

Напомним, конфликт между Боней и Соловьевым разгорелся весной этого года после того, как Виктория Боня опубликовала 18‑минутное видеопослание, адресованное президенту Владимиру Путину. В своем обращении она затронула проблемы, связанные с наводнениями, ограничениями доступа к интернет‑ресурсам, а также иные вопросы, имеющие большую социальную значимость. Видео стремительно набрало несколько миллионов просмотров и получило большой общественный резонанс. На него отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Резко отреагировал на ролик Бони Владимир Соловьев: в выпуске своей передачи «Соловьев Live» он позволил себе грубые и оскорбительные высказывания в адрес Виктории, в том числе использовал ненормативную лексику. Скандал после этого разразился с новой силой.

В итоге Соловьев пригласил в свой эфир Боню, и они смогли уже поговорить, хотя и напряженно, но более-менее конструктивно. Теперь же последовали новые шаги.

А вы как считаете, нужна такая платформа для жалоб людей или в стране и так есть ресурсы, где можно делиться наболевшим? Поделитесь в комментариях.