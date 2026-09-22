«Мне не дали визу»: у молодой жены Петросяна «сорвался» фэшн-уикенд в Милане

В Милане с 22 по 28 сентября проходит осенняя Неделя моды. Стать ее участницей планировала молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Но в посольстве Италии решили, что делать там дамочке нечего. И не дали визу.

Планы на стильный уикенд рухнули в один момент. Поездка, которая должна была стать ярким событием, обернулась разочарованием — и впервые за долгие годы путешествий по Европе Татьяна Брухунова столкнулась с таким поворотом. Теперь она останется без впечатлений о модных новинках и без шопинга в Милане.

Супруга Евгения Петросяна вышла на связь с подписчиками и откровенно поделилась эмоциями от случившегося. Она рассказала, что собиралась отправиться в Милан на фэшн‑уикенд в компании подруг. Но вместо долгожданного штампа в паспорте получила обратно чистый документ — без каких‑либо объяснений и оснований.