«Мне надо ехать в санаторий»: Мария Миронова после суда с бывшим мужем нуждается в лечении

Народная артистка России Мария Миронова одержала победу в затяжном судебном процессе с бывшим супругом, актером Андреем Сорокой. Пресненский суд удовлетворил требования актрисы, тем самым поставив точку в тяжбе, которая длится уже три года — с момента развода пары.

Что произошло

Весной этого года Миронова впервые публично заговорила о семейных тайнах: по ее словам, бывший муж применял домашнее насилие. Несмотря на это, актриса настояла на том, чтобы отец ее ребенка принимал участие в воспитании их шестилетнего сына Федора — но строго на определенных условиях. Общение отца и сына должно происходить только в ее присутствии. Этого Миронова требовала в суде. И ее услышали.

После оглашения решения суда бывший муж Мироновой Андрей Сорока, минуя лифт, стремглав помчался по лестнице с седьмого этажа, не давая комментариев журналистам. Ранее его брат Антон предположил, что Андрей проиграет дело — так и вышло.

Цена победы

Триумф в суде дался актрисе непросто.

«Теперь хожу с охранниками», — сказала Мария Миронова MK.RU.

Столь сильное эмоциональное напряжение привело к тому, что Марии необходимо заняться восстановлением здоровья. Актрисе необходимо прийти в состояние равновесия.

«После всего мне надо ехать в санаторий», — призналась Миронова.

Справка

Мария Миронова — народная артистка России, лауреат премий «Золотая маска» и «Хрустальная Турандот». Широкому зрителю известна по ролям в фильмах «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Свадьба», «Холоп», «Салют 7», «Статский советник» и другим работам.