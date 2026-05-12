«Мне 53 года. Какая свадьба?»: Мария Голубкина ответила на вопросы о возможном замужестве

Вопросы о замужестве нередко звучат в интервью с актрисами, но звезда театра и кино Мария Голубкина расставила все точки над i, откровенно рассказав о своем отношении к браку и планах на будущее. В возрасте 53 лет артистка не видит смысла задумываться о свадьбе — ее жизненные ориентиры давно сместились в сторону других ценностей.

Голубкина прямо заявила, что тема замужества для нее больше не актуальна. Вот как она ответила на вопрос о личной жизни.

«Мне 53 года: какая свадьба? К тому же, если помните, я же только из монастыря, где, по слухам, я якобы полгода сидела. А что касается мужчин, это тема 30‑летних, это их песня. Мне надо уже какую‑то новую петь», — цитирует Марию Голубкину MK.RU.

Актриса дала понять, что отсутствие супруга ее нисколько не тяготит. Взросление детей естественным образом изменило ее приоритеты: семейная жизнь в традиционном понимании уже не стоит на первом плане. К тому же Мария не исключает, что в скором времени может стать бабушкой, хотя точных сроков не называет.

Говоря о детях, Голубкина с теплотой отметила, что они выбрали собственные пути, не связанные с актерской профессией

«Сын занимается диджеингом, дочь учится на психолога», — поделилась Голубкина.

Напомним, дети Марии Голубкиной появились на свет в браке с Николаем Фоменко. Старшей дочери Анастасии сейчас 27 лет, а сыну Ивану — 22 года. Сегодня актриса сосредоточена на творчестве и личной реализации, а семейные радости воспринимает как естественный и приятный этап новой жизненной главы.