Младшая дочь Михалкова тайно вышла замуж и родила дочь от губернатора ХМАО

Информация о том, что пара крестила новорожденную дочь, появилась в СМИ и была официально подтверждена департаментом внутренней политики Югры.

Имя девочки — Екатерина. Церемония прошла в период визита в регион Никиты Михалкова, отца Надежды. Режиссер приехал в Ханты-Мансийск на творческий вечер, который состоялся 1 октября в концертно-театральном центре «Югра-Классик».

По данным источников, Руслан Кухарук и Надежда Михалкова могли оформить отношения в Москве незадолго до крещения ребенка. Однако официальных комментариев ни правительство Югры, ни семья Михалковых не давали.

Руслан Кухарук родился 8 мая 1979 года в Урае. Окончил Тюменский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Работал в департаменте имущественных отношений Тюменской области, затем был главой Тюмени. В мае 2024 года указом президента назначен врио губернатора ХМАО, а в сентябре 2024-го вступил в должность.

Надежда Михалкова — младшая дочь Никиты Михалкова, родилась 27 сентября 1986 года. В детстве сыграла главную роль в оскароносном фильме отца «Утомленные солнцем». Окончила МГИМО, работала продюсером и режиссером.

Была замужем за режиссером Резо Гигинеишивили, от которого у нее двое детей — Нина и Иван. Пара развелась в 2017 году.