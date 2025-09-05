Мизулина пригрозила защитникам Крида: "Все самое интересное только начинается"

Екатерина Мизулина пообещала неприятности всем, кто встал на защиту певца Егора Крида. Глава Лиги безопасного интернета прочитала все, что писали в Сети о музыканте. Мизулина с улыбкой наблюдала за дискуссией.

Реакция Екатерины Мизулиной на публикации о Криде

В своем телеграм-канале Екатерина Мизулина обратилась к защитникам Крида. Она заявила, что располагает информацией, которая поставит их всех в неловкое положение. Она считает заказом шумиху вокруг имени Егора Крида.

"Пару дней наблюдала за дискуссией вокруг инцидента со стриптиз-клубом на концерте в 'Лужниках'. Не без улыбки, естественно. К любой (вероятно) заказной медийной кампании можно относиться только с юмором. Все высказались. И это прекрасно. Есть 'вишенка на торте', которая поставит многих 'защитников' в крайне неудобное положение. Все самое интересное только начинается", — написала Екатерина Мизулина.

Она заявила, что Лига провела расследование деятельности Егора Крида. В ходе него были выявлены некоторые факты. Теперь их будут проверять правоохранительные органы.

Что случилось на концерте Егора Крида

Егор Крид во время выступления в 'Лужниках' слился в страстном поцелуе с танцовщицей из своего коллектива. Этот перформанс Екатерина Мизулина не одобрила. Она подвергла жесткой критике поведение Егора Крида.

Тот ответил ей в личном блоге. Многие в этом конфликте встали на сторону музыканта. Егора Крида публично поддержали Ольга Бузова и Ксения Собчак.

Каждая в своем телеграм-канале разместили посты, посвященные Егору Криду. Ольга Бузова написала, что хорошо понимает чувства Егора. Ведь ее тоже часто подвергали травле.