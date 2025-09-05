Мизулина пригрозила защитникам Крида: "Все самое интересное только начинается"

Екатерина Мизулина пообещала неприятности всем, кто встал на защиту певца Егора Крида. Глава Лиги безопасного интернета прочитала все, что писали в Сети о музыканте. Мизулина с улыбкой наблюдала за дискуссией.
Реакция Екатерины Мизулиной на публикации о Криде
В своем
"Пару дней наблюдала за дискуссией вокруг инцидента со стриптиз-клубом на концерте в 'Лужниках'. Не без улыбки, естественно. К любой (вероятно) заказной медийной кампании можно относиться только с юмором. Все высказались. И это прекрасно. Есть 'вишенка на торте', которая поставит многих 'защитников' в крайне неудобное положение. Все самое интересное только начинается", — написала Екатерина Мизулина.
Она заявила, что Лига провела расследование деятельности Егора Крида. В ходе него были выявлены некоторые факты. Теперь их будут проверять правоохранительные органы.
Что случилось на концерте Егора Крида
Егор Крид во время выступления в 'Лужниках' слился в страстном поцелуе с танцовщицей из своего коллектива. Этот перформанс Екатерина Мизулина не одобрила. Она подвергла жесткой критике поведение Егора Крида.
Тот ответил ей в личном блоге. Многие в этом конфликте встали на сторону музыканта. Егора Крида публично поддержали Ольга Бузова и Ксения Собчак.
Каждая в своем телеграм-канале разместили посты, посвященные Егору Криду. Ольга Бузова написала, что хорошо понимает чувства Егора. Ведь ее тоже часто подвергали травле.
"Понимаю, что сейчас чувствует Егор. Это ужасно. Вы поймите, что после таких высказываний и оскорблений опускаются руки", — писала Ольга Бузова.
