Мизулина наказала Лебедева на 300 000 рублей

Руководитель «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале рассказала, куда направила средства, полученные по суду от блогера и дизайнера Артемия Лебедева.

Екатерина Мизулина взыскала 300 000 рублей с Артемия Лебедева

Выиграв иск о защите чести и достоинства, Мизулина взыскала с Лебедева 300 тысяч рублей и перечислила их на нужды Общероссийского народного фронта.

Она также дала понять, что аналогичным образом поступит с деньгами, которые будут взысканы с журналиста Юрия Дудя* (признанного в России СМИ-иноагентом).

Когда был предъявлен иск

Напомним, 14 октября Московский городской суд подтвердил законность решения по иску Мизулиной к Дудю* и Лебедеву о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Судебная коллегия оставила в силе вердикт Лефортовского суда, отклонив апелляционные жалобы ответчиков.

Ранее, 15 мая, в отношении Дудя* было возбуждено исполнительное производство о взыскании 200 тысяч рублей на основании исполнительного листа, выданного 29 апреля Лефортовским районным судом Москвы.

*(Включен в реестр лиц, выполняющих функцию иноагента).

