Митя Фомин радуется пополнению в семье: "Надеюсь, что она будет спутницей"

Известный музыкант Митя Фомин решился завести нового питомца. Несколько лет назад скончалась любимая собака звезды по кличке Снежа. Долгое время Фомин приходил в себя после потери. И вот теперь в его доме поселилась Веся.

Митя Фомин рассказал, что купил мини-бультерьера у заводчиков в Ростове. Собака появилась на свет 8 марта. И аккурат в этот день Фомин был в Ростове. Он счел, что это знак.

"Я купил собаку, мини-бультерьера белого цвета, зовут Эдельвейс. Еще называю ее Веся, Весюля", — поделился Митя Фомин с MK.RU .

Фомин признался, что всегда был поклонником собак крупных пород. Но однажды увидел мини-бультерьера в компании у друзей. И решил, что ему нужен точно такой же питомец.

"Я надеюсь, что она будет спутницей, компаньоном", — добавил Митя Фомин.

Веся вместе с хозяином уже успела побывать в Крыму. Она полетала на самолете и ходила на лодке по Черному морю.

51-летний Митя Фомин стал популярным после участия в группе Hi-Fi. Он исполнитель таких хитов, как 'Все будет хорошо' и 'Седьмой лепесток'. 51-летний Митя Фомин считается эталоном мужчины в шоу-бизнесе. Он прекрасно выглядит благодаря занятиям спортом.