"Мини Энрике": Иглесиас показал четверых детей от Анны Курниковой — как назвали младшего

50-летний певец Энрике Иглесиас выложил в соцсетях фото, где его четверо детей от Анны Курниковой стоят на фоне океана. Подпись лаконичная — "Семья".
На снимке — девятилетние двойняшки Люси и Николас, шестилетняя Маша и самый младший сын, который появился на свет 17 декабря 2025 года. Назвали малыша Ромео.
Малыш заметно отличается от старших детей: он самый смуглый, и, по мнению поклонников, внешность у него — точь-в-точь как у отца.
"Самый младший похож на Энрике!", "Младший — папина копия", "Наконец-то Энрике младший", "Мини Энрике. Прекрасная семья" — наперебой комментируют подписчики.
Старшие дети, судя по фото, больше пошли в маму, легендарную теннисистку.
Напомним, Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже больше 20 лет. Пара познакомилась в 2001 году на съемках клипа певца Escape. С тех пор они практически не расставались.
Долгое время влюбленные не афишировали свой статус. Лишь три года назад брат музыканта случайно проговорился, что пара давно и тайно поженилась. Официального подтверждения от самих звезд так и не последовало, но в этом никто уже не сомневается.
Сейчас семья живет на роскошной вилле в Майами, где растут четверо детей. Анна Курникова оставила большой спорт, посвятив себя семье. Энрике Иглесиас продолжает записывать песни, гастролировать и, судя по фото, с удовольствием проводить время с наследниками.