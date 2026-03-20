"Мини Энрике": Иглесиас показал четверых детей от Анны Курниковой — как назвали младшего

50-летний певец Энрике Иглесиас выложил в соцсетях фото, где его четверо детей от Анны Курниковой стоят на фоне океана. Подпись лаконичная — "Семья".

На снимке — девятилетние двойняшки Люси и Николас, шестилетняя Маша и самый младший сын, который появился на свет 17 декабря 2025 года. Назвали малыша Ромео.

Малыш заметно отличается от старших детей: он самый смуглый, и, по мнению поклонников, внешность у него — точь-в-точь как у отца.

"Самый младший похож на Энрике!", "Младший — папина копия", "Наконец-то Энрике младший", "Мини Энрике. Прекрасная семья" — наперебой комментируют подписчики.

Старшие дети, судя по фото, больше пошли в маму, легендарную теннисистку.