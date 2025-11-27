Милохин долго скрывал, кем на самом деле работает в Дубае — пожалел, что уехал из России

Еще несколько лет назад Даня Милохин переехал из России в Дубай. И закономерно остался без рекламных контрактов, высоких заработков и отечественных проектов. Похоже, блогер считал, что ему хватит тех средств, которые он успел "накопить" на пике свой популярности у тинейджеров. Но теперь ему приходится искать работу.

Как зарабатывал Милохин в России

В Москве у Милохина было много друзей. Он получал миллионы рублей за рекламу в своем микроблоге, появлялся на звездных тусовках, фестивалях, телевизионных премиях, снимался в ТВ-шоу. Все это приносило ему неплохие дивиденды. Но с отъездом из страны у Дани появились проблемы с заработком. Хотя сам юноша, кажется, не собирается отчаиваться. Надо сказать, что мало кто из поклонников Милохина помнит, чем он так прославился. Интерес к его персоне поубавился.

Чем Милохин "кормится" в Дубае

Теперь у Дани новая жизнь, без баснословных гонораров. К тому же парню приходится, как и всем, ходить на работу. Время, когда блогер мог весь день плавать в бассейне и наслаждаться коктейлями, давно прошло.

"Я работаю в доставке еды. Так что, ребята, если вы здесь живете, могу посоветовать несколько приятных ресторанов", — поделился 23-летний Милохин в соцсети.

Также Даня увлекся спортом, благодаря чему он может принимать участие в боях без правил. Это еще один вид заработка для блогера. Говорят, что он уже выходил на ринг на частной вечеринке в Барселоне. Ради денег Милохин готов терпеть еще и побои.

"Я сейчас делаю 'шенген' в Европу. Там меня хочет купить один богатый тип, чтобы я на его дне рождения побился с кем-то", — уточнил Даня.

Теперь юноша надеется, что сможет когда-нибудь приехать в Россию и осесть на родине, чтобы увидеться с семьей. По словам Дани, он жалеет, что оборвал связи с Россией. Так как теперь никто из прежних звезд не хочет с ним работать. И он фактически остался без денег.

