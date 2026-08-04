Миллион долларов на океане: Лазарев сдает квартиру в Майами, чтобы отбить ее стоимость

Роскошная недвижимость на побережье — мечта многих, но не стоит забывать это еще и серьезная статья расходов. Сергей Лазарев, владеющий апартаментами в элитном комплексе Майами-Бич, нашел практичный способ частично компенсировать затраты: певец начал сдавать жилье в аренду. При цене в 3200 долларов в месяц артист рассчитывает хотя бы покрыть годовые налоги, а в перспективе — вернуть и полную стоимость покупки.

Апартаменты площадью 106 м² расположены в престижном комплексе Floridian Condo на побережье Майами‑Бич. Инфраструктура дома соответствует статусу элитного жилья: здесь есть бассейн, тренажерный зал, охрана, парковка, выход к набережной и даже собственные причалы для яхт. Помог с покупкой недвижимости артисту его давний знакомый — и теперь Лазарев не просто владеет кусочком американской мечты, но и делает ее доступной (пусть и временно) для других.

Изначально риелторское агентство выставило ценник в 2900 долларов, но позже подняло стоимость на 300 долларов — небольшая, но показательная корректировка, отражающая спрос на жилье в этом районе.

Цель сдачи апартаментов — как минимум покрыть годовые налоговые расходы, которые составляют 14 000 долларов. С текущей арендной ставкой эта задача решается за пять месяцев. Но если смотреть на ситуацию глобально, то для возврата полной стоимости квартиры (около 1 миллиона долларов, без учета инфляции) потребуется 27,5 лет — и это при условии стабильного спроса и отсутствия дополнительных издержек.

Вероятно, Сергей Лазарев принял решение сдавать жилье не только ради финансовой выгоды, но еще и из‑за плотного гастрольного графика: когда артист большую часть времени проводит в разъездах, недвижимость не должна простаивать. Аренда позволяет превратить пассивный актив в источник дохода и хотя бы частично компенсировать содержание дорогой зарубежной собственности.

По материалам Mash