Миллиардер Ковалев не верит в рак Лерчек: «Какие тусовки?»

Число скептиков, не верящих в рак блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), продолжает увеличиваться. К ним присоединился и миллиардер Андрей Ковалев.
Влиятельный бизнесмен также решил высказаться по поводу этого скандала.
Андрей Ковалев, не верящий Лерчек, о раке: «Это страшные боли, дикое мучение»
Так, Андрей Ковалев заявил, что ему прислали информацию о том, что Чекалина посещает фитнес-клуб. Бизнесмен провел параллель со своими знакомыми, которые прошли через химиотерапию и скончались, назвав это настоящим ужасом.
Ковалев отметил, что при таких обстоятельствах не может быть речи ни о тренажерном зале, ни о развлечениях, поскольку больные испытывают страшные мучения.
«Какой там тренажерный зал? Какие тусовки? Это страшные боли, дикое мучение!» — возмутился Андрей Ковалев.
Бизнесмен призвал отправить Лерчек в колонию
Предприниматель потребовал отправить Чекалину в колонию за налоговые махинации.
«Человек совершил уголовное преступление и должен понести наказание. Точка! В наших рамках все бы сели пожизненно!», - подчеркнул Андрей Ковалев в интервью Денису Ковальскому.
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