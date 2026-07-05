Михалков раскритиковал цензуру в кино и назвал ее «глупостью»

По мнению Михалкова, вычеркивать из картин упоминания запрещенных веществ бессмысленно. Он уверен, что важнее не сам факт демонстрации, а то, какой вывод сделает зритель.

«Вычеркивать из фильмов наркотики или алкоголь — это глупость. Потому что дело не в том, что показывают, дело в том, каков результат. Если человек вышел, пострадал, но не притронулся, потому что знает, чем это кончается — это другой разговор», — заявил режиссер.

Михалков также назвал наивными попытки бороться с проблемой через запреты. По его словам, закрывать глаза на существующие вызовы — не решение.

«Наивно думать, что не показываем, значит, нет этого всего. И проблеме надо в лицо смотреть, а не закрывать глаза на нее», — пояснил он.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев также выступил против излишней цензуры. Он критиковал практику, когда в кадрах заблюривают сигареты даже после сцен интимного характера.

Никита Михалков — один из самых известных российских режиссеров, обладатель «Оскара» за фильм «Утомленные солнцем». В последние годы он активно высказывается на общественные темы, в том числе о состоянии современного кино и культурной политике.

Вопросы цензуры и морали в киноискусстве остаются дискуссионными: в 2025 году прошел слух о цензуре клипа SHAMAN «Улица Мира», который позже не подтвердился.

В 2026 году в Госдуму вносились законопроекты о статусе многодетных семей, ужесточении правил продажи вейпов и пропаганды нетрадиционных отношений, что свидетельствует о сохранении тренда на регулирование публичных образов.

Несмотря на это, сам Михалков последовательно выступает против излишних ограничений и считает, что искусство должно воспитывать, а не прятать реальность.