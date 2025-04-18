Михаилу Ефремову предсказали страшное после выхода на волю: будет пить, как и раньше

Михаил Ефремов, который неделю назад освободился из колонии по УДО, обязательно вернется к своему прежнему образу жизни. По крайней мере, так считает известный врач-нарколог Василий Шуров.

Специалист напомнил, что 61-летний Михаил Ефремов употребляет алкоголь с подросткового возраста, то есть, у него достаточно длительный стаж. Плюс ко всему, алкогольная зависимость была у его отца, известного артиста и оченоь уважаемого человека Олега Ефремова.

Большую роль, по словам Василия Шурова, играет и окружение. Михаил Ефремов после освобождения из колонии, разумеется, будет общаться со своими коллегами, среди которых немало пьющих людей.

«Беда в том, что сейчас, после колонии, актер вернется в ту же богемную среду. Я напомню, что после смертельного ДТП в крови Ефремова нашли не только алкоголь, но еще и два вида наркотика. А это уже полинаркомания, зависимость от нескольких веществ», — цитирует Василия Шурова kp.ru.

По словам нарколога, избавиться от зависимости Михаилу Ефремову будет очень нелегко, если невозможно.

Напомним, Михаил Ефремов отсидел в колонии 4,5 года из-за ДТП, виновником которого стал. По вине актера погиб человек.