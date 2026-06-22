Михаил Терехин раскрыл правду об отношениях с Курбаном Омаровым: «Мой противник»

Бизнесмен, экс-возлюбленный Ксении Бородиной Михаил Терехин уже очень ярко проявил себя во втором сезоне психологического шоу «Мастер игры». Он успел вступить в дискуссии с рядом участников, с той же Полиной Дибровой. И наблюдать за этими спорами очень интересно.

Михаил Терехин рассказал, что не против принять участие в шоу «Сокровища императора» вместе с Курбаном Омаровым

На волне нарастающей популярности Михаил решил ответить на вопросы подписчиков, которые касаются шоу. Прежде всего, зрителей программы интересовало, зачем он подружился еще с одним бывшим любимым мужчиной Ксении Бородиной Курбаном Омаровым.

«А кто вам сказал, что мы с Курбаном подружились? Я всегда был при своем мнении, что Курбан – мой противник», - отметил Михаил.

Но судя по всему, он пошутил, поскольку на видео Курбан Омаров сидел рядом и широко улыбался.

«Абсолютно верно говоришь. Все так и есть», - подтвердил Курбан, едва сдерживая смех.

Затем оба обнялись как старые товарищи.

Также Михаил признался, что в тандеме с Курбаном принял бы участие в шоу «Сокровища императора» и «Большой куш». Разумеется, если их позовут туда.

Кто-то из подписчиков спросил, готов ли Михаил Терехин принять участие в проекте «Ставка на любовь», где задействованы супружеские и романтические пары. Михаил признался, что ему просто не с кем туда пойти.

Михаил Терехин о Надежде Мамаеве: «Сначала мы жутко друг друга бесили»

Еще один вопрос подписчиков касался отношения Михаила Терехина к Надежде Мамаевой. Светская львица и жена футболиста Павла Мамаева уже успела показать себя жестким игроком и в недавнем выпуске даже довела до слез певицу и актрису Любятинку.

«Сначала мы жутко друг друга бесили. Потом лучше друг друга узнали и начали уважать мнение каждого, - признался Михаил. - И в итоге у нас, мне кажется, сейчас прекрасные отношения, какие и могут быть у бывших игроков «Мастера игры».

А вы болеете за Михаила Терехина и Курбана Омарова в шоу «Мастер игры»? Делитесь в комментариях!