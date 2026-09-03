Михаил Шуфутинский тратит миллионы долларов на содержание особняка в США

Недвижимость, купленная в 2015 году за 332 тысячи долларов (около 20 миллионов рублей по курсу того времени), до сих пор не находит покупателя.

Площадь дома составляет 630 квадратных метров — внутри шесть спален с ванными комнатами, три гостиные, две прачечные, подвал на 93 квадрата, лифт и гараж.

Содержание такого объекта обходится артисту в круглую сумму. По данным СМИ, за годы владения Шуфутинский потратил на поддержание особняка более 30 миллионов рублей .

При этом сам певец уже давно живет в России, лишь изредка приезжая за океан, и появляется в США только на светских мероприятиях. Впрочем, финансовые траты не сильно бьют по бюджету артиста — его гонорар за одно корпоративное выступление превышает 4 миллиона рублей.

Сейчас 78-летний Шуфутинский живет в России вместе с 48-летней избранницей Светланой Уразовой. Их история началась еще в 1995 году, когда девушка пришла танцовщицей в его коллектив.

«Мы были немножко больше, чем просто друзья, но меньше, чем любовники», — признавался артист.

После смерти второй жены Маргариты Шуфутинский долго добивался Светлану, и теперь они вместе уже много лет.

В последнее время артист заметно похудел и похорошел — секрет преображения, по словам его спутницы, в правильном питании и заботе о здоровье.

«Мы следим за здоровьем, не ругаемся, следим и за ментальным здоровьем. Стараемся правильно питаться, но плохо получается… В конфликтных ситуациях главное все вовремя перевести в шутку», — делилась Светлана.

Несмотря на долгие отношения, пара пока не планирует венчаться.