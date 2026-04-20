Михаил Шуфутинский раскрыл подробности тайного романа с танцовщицей на 30 лет моложе: "Мы были больше, чем друзья, но меньше чем любовники"

После ухода из жизни супруги Маргариты Михаил Шуфутинский начал отношения с молодой танцовщицей из своего шоу-балета Светланой Уразовой. Светлана моложе артиста на 30 лет.

В интервью программе "Судьба человека" Бориса Корчевникова артист поделился подробностями их романа, а потом и совместного быта.

Как начались отношения Михаила Шуфутинского и Светланы Уразовой

В 2015 году ушла из жизни вторая супруга шансонье, Маргарита Михайловна. Певец тяжело перенес эту утрату, но со временем открыл своё сердце новым чувствам.

Его спутницей стала Светлана Уразова, которая присоединилась к его коллективу практически сразу после окончания училища, в возрасте всего 19 лет.

Несмотря на тридцатилетнюю разницу в возрасте, между ними вспыхнул страстный роман. Коллеги быстро нашли общий язык, а через несколько лет тесного творческого сотрудничества их связь переросла в серьезные отношения. Однако артист не торопился оформлять брак официально и зарегистрировал отношения с танцовщицей лишь в прошлом году.

Михаил Шуфутинский о Светлане Уразовой: "Наши жизни шли параллельно"

В эфире программы "Судьба человека" на канале "Россия 1" Шуфутинский пояснил, что они со Светланой знакомы с 1995 года.