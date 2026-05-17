Михаил Муромов впервые о смерти 33-летнего сына: «Странно, что дожил до этих лет»

В эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» он рассказал о гибели своего 33-летнего сына Михаила.

У 75-летнего артиста есть четверо признанных внебрачных сыновей: Михаил, Николай, Павел и Артур. Муромов не отрицает, что в молодости у него было много романов, и только этим наследникам он оказывал финансовую поддержку. При этом отец предпочитал помогать издалека и не вмешиваться в чужие семьи.

«Я по младенчеству общался со всеми своими сыновьями. Это длилось до тех пор, пока у них не появились новые папы. Когда появлялись папы, то я становился таким неким дядей-артистом. Никуда соваться не хочу», — пояснил Муромов.

Из всех наследников ближе всех к музыканту был Михаил, который скончался. По словам отца, молодой человек вёл очень активный образ жизни, и его ранняя смерть не стала полной неожиданностью.

«Вообще даже странно, что он дожил до этих лет. Уж очень бурная у него была жизнь. Я проводил его в последний путь в 33 года. Он ведь был чрезвычайно талантлив. Миша саксофон освоил всего за неделю. Но в основном он занимался болтологией, очень много болтал», — поделился композитор.

Муромов рассказал, что сын увлекался предпринимательством, но его проекты были странными. Особенно отца настораживали затеи со строительством гостиниц.

«Потом у него стали появляться какие-то бредовые идеи по строительству гостиниц. Я как мог отговаривал его от этой затеи. И он до последних лет жизни ко мне заезжал, я ему помогал», — добавил артист.

Михаил Муромов-младший скончался от оторвавшегося тромба. Проблемы с сердцем у него были с детства. Врачи постоянно находили шумы, но благодаря спорту удавалось компенсировать недуг. Однако случайная смерть, по словам отца, непредсказуема, и её невозможно предотвратить.

«Случайная смерть — это такая штука, её никогда не предугадаешь», — подытожил Муромов.

Михаил Муромов — советский и российский композитор, певец и автор песен, заслуженный артист России. Пик его популярности пришёлся на 1980-е годы. Среди самых известных композиций — «Яблоки на снегу», «Странная женщина», «Ариадна» и другие. О трагедии в семье артиста публика узнала только осенью прошлого года. Ранее его гражданская жена Вера Сапронова приходила на программу Андрея Малахова, где впервые сообщила о смерти Михаила-младшего. Сам Муромов предпочитал молчать об этом. В интервью «Судьбе человека» он также добавил, что у него остались внуки, но с ними он общается редко, так как после смерти сына его отношения с невесткой стали сложными.