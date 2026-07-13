Михаил Ефремов переехал к Дарье Белоусовой в съемную квартиру

62-летний Михаил Ефремов после расставания с супругой поселился на съемной квартире вместе с 42-летней актрисой «Современника» Дарьей Белоусовой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Ефремов снимает квартиру с любовницей

После развода актер оставил бывшей жене Софье Кругликовой и детям шестикомнатную квартиру в Плотниковом переулке, рыночная стоимость которой оценивается в 200 миллионов рублей. Сейчас Ефремов и Белоусова арендуют двухкомнатную квартиру площадью 54 квадратных метра на Садовом кольце.

Аренда обходится им примерно в 250 тысяч рублей в месяц. Жилье Дарья сняла еще до возвращения Михаила из колонии, а он помог ей с оплатой.

Какой недвижимостью владеет Михаил Ефремов

Из недвижимости у Ефремова остались унаследованная от матери двушка на Никитском бульваре и доля в четырехкомнатной квартире на Тверской. Трехкомнатную квартиру на Олимпийском проспекте он передал семье Громовых — тем, кто заботился о его дяде.

Пока актер находился в заключении, Белоусова навещала его в белгородской колонии и приезжала на длительные свидания.

А как вы думаете, актеры действительно любят друг друга? Делитесь в комментариях.