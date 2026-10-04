«Мгновения»: беременная Мирослава Карпович показала изменившуюся фигуру в бикини

Актриса Мирослава Карпович, знакомая миллионам зрителей как Маша Васнецова из «Папиных дочек», готовится к самому важному событию в своей жизни — она ждет первенца. Сейчас актриса находится на внушительном сроке беременности, и, прежде чем ритм ее дней полностью подчинится заботам о малыше, Мирослава решила подарить себе немного покоя и красоты — и отправилась в путешествие.
На одном из снимков, которыми артистка поделилась с подписчиками, она запечатлена на пляже в лучах закатного солнца. На Мирославе — классическое бикини на завязках, а в центре кадра — ее тень, будто подчеркивающая эти тихие, личные мгновения.
Живот заметно округлился, и в этом естественном преображении читается особая гармония: Карпович не прячет перемены, а словно бережно их фиксирует.
«Маленькие мгновения», — лаконично подписала фото актриса.
В этой фразе уместилось все: и благодарность за текущий момент, и легкая грусть от того, как быстро они пролетают.
Беременная Мирослава Карпович в бикини. Фото: соцсети
Личная жизнь Мирославы минувшим летом вступила в новую главу. Актриса вышла замуж за бизнесмена Евгения Рагулина. Пара расписалась в московском ЗАГСе, а медовый месяц провела в Париже — романтичном городе, который будто создан для того, чтобы запоминать такие дни навсегда. Именно во время этого путешествия влюбленные узнали, что скоро станут родителями. Разница в возрасте — 11 лет — для них не преграда: в их истории важнее не цифры, а то, как они смотрят в одну сторону и готовы вместе пройти через любые перемены.
Теперь впереди у Мирославы — совсем другая роль, самая главная и самая трогательная. И пока есть возможность, она выбирает дышать полной грудью, слушать шум прибоя и собирать эти маленькие, но такие важные мгновения — чтобы потом, в суете первых дней материнства, мысленно возвращаться к ним и улыбаться.