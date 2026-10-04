«Мгновения»: беременная Мирослава Карпович показала изменившуюся фигуру в бикини

Актриса Мирослава Карпович, знакомая миллионам зрителей как Маша Васнецова из «Папиных дочек», готовится к самому важному событию в своей жизни — она ждет первенца. Сейчас актриса находится на внушительном сроке беременности, и, прежде чем ритм ее дней полностью подчинится заботам о малыше, Мирослава решила подарить себе немного покоя и красоты — и отправилась в путешествие.

На одном из снимков, которыми артистка поделилась с подписчиками, она запечатлена на пляже в лучах закатного солнца. На Мирославе — классическое бикини на завязках, а в центре кадра — ее тень, будто подчеркивающая эти тихие, личные мгновения.

Живот заметно округлился, и в этом естественном преображении читается особая гармония: Карпович не прячет перемены, а словно бережно их фиксирует.

«Маленькие мгновения», — лаконично подписала фото актриса.

В этой фразе уместилось все: и благодарность за текущий момент, и легкая грусть от того, как быстро они пролетают.