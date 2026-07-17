«Месси уже подустал»: Шкуро из Comedy Club сделала прогноз на финал чемпионата мира по футболу

Футбольный мир замер в предвкушении кульминации чемпионата мира — финального матча, который станет главным спортивным событием года. Противостояние сборных Испании и Аргентины обещает быть напряженным и непредсказуемым, а ставки в этой игре невероятно высоки.

В атмосфере всеобщего ажиотажа свое видение грядущего поединка представила Катя Шкуро — победительница шоу «Сокровища императора» и звезда Comedy Club. Сейчас артистка проводит отпуск в Турции вместе с семьей, и именно оттуда делится своими наблюдениями и прогнозами.

Решающая встреча мундиаля состоится в воскресенье, 19 июля, на арене «Метлайф Стэдиум» в Ист‑Ратерфорде (штат Нью‑Джерси). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В преддверии этого грандиозного события футбольные аналитики и преданные болельщики не устают строить догадки о том, каким окажется исход противостояния.

Катя Шкуро, которая сейчас отдыхает в Турции с дочкой Авророй и сыном Амуром, рассказала, что следить за турниром семье удается без труда.

«Здесь у нас каждый вечер на всех экранах выводятся матчи, поэтому нам удалось посмотреть оба полуфинала. Я, кстати, предугадала, что Испания выиграет у Франции, а Аргентина — у Англии», — заверила Катя.

Звезда экрана не обошла вниманием и предстоящий финал, высказав свои ожидания относительно игры Лионеля Месси. Она пожелала 39‑летнему форварду ярко проявить себя в, вероятно, последнем его матче за национальную сборную на столь высоком уровне. При этом Шкуро не считает Аргентину безоговорочным фаворитом в борьбе за кубок.

«Понятно, что Месси уже подустал. Но великие спортсмены могут в самый ответственный момент сотворить чудо. Думаю, Лионель забьет. Мое личное ощущение, что, скорее всего, выиграет Испания. Ожидаю красивый финал», — поделилась своим прогнозом артистка в беседе с VOICE.

А вы как думаете, прогноз Кати Шкуро оправдается? За кого будете болеть в финале ЧМ-2026?